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德州男花20年達標 信用評分850滿分

記者顏伶如／綜合報導
52歲德州男子密契爾20年來按時繳房貸、避免拖欠信用卡帳單，終於達成信用評分850滿分的目標。(美聯社)
52歲德州男子密契爾20年來按時繳房貸、避免拖欠信用卡帳單，終於達成信用評分850滿分的目標。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)報導，信用評分(credit score)是衡量消費者財務健全的指標，以往通常只在申請貸款時派上用場，如今卻逐漸成為多功能評鑑機制的參考標準，包括能否租到房子、保險費用高低，甚至能否約會，不少美國民眾因此追求滿分目標。52歲德州男子密契爾(Steve Michell)花20年時間按時繳房貸、避免拖欠信用卡帳單，信用評分850滿分的願望終於實現。

美國三大信評機構易速傳真公司(Equifax)、益博睿(Experian)、環聯資訊(TransUnion)以及消費者信用評等指標例如FICO、VantageScore均表示，分數制度有助於消費者了解自己的信用評分。理財網站Credit Karma以及金融機構應用程式提供服務，則讓消費者能夠方便查看信用評分。

報導指出，密契爾為了達到信用評分滿分，第一步是取消了幾張零售業者的聯名信用卡，結果卻發現對於提高評分幫助不大。在20年期間裡，密契爾按時繳房貸、避免拖欠信用卡帳單。

●信用卡待繳餘額0 沒幫助

2023年初，密契爾透過美國銀行(Bank of America)應用程式看到距離850分只差2分，建議欄顯示需要改善的項目是「信用卡待繳餘額偏高」。當時密契爾信用卡刷卡額度為3萬5000元，刷卡金額是額度的6%。經過多次嘗試，他發現即使保持待繳餘額為「零」，仍然無法拉高信用評分。

接下來幾個月，密契爾測試每個月保留只比「零」略多的餘額，數目在可用額度(available credit)的0.5%到1.5%之間。2023年夏季，他登入美國銀行應用程式時，看到期待已久的恭喜訊息寫道：「您有FICO最高評分。您對於維持信用評分表現極佳。」

他說，對於達到滿分非常高興，但對於分數如何計算其實並不了解，連續三個月維持滿分之後，才有真正的勝利感受。直到2024年11月為止，密契爾在12個月期間，共有8個月信用評分850分。

●究竟如何計分 無人能破解

FICO發言人不願評論哪些具體措施可以提高信用評分，但表示評分制度的設計是為了反映消費者的長期信用行為，而不是短期習慣。

信用產業專家烏茲赫米爾(John Ulzheimer)說，從來沒人能夠破解信用評分制度究竟如何計分，但這套制度讓民眾逐漸培養成低風險消費者(lower-risk consumers)。

●信評分數滿分者僅1.54%

根據益博睿統計，擁有信用評分滿分的消費者僅1.54%，這些民眾的共同點包括信用卡餘額比一般消費者來得低，雖然持有信用卡張數較多，但實際使用的可用額度，通常只有一小部分。

易速傳真公司等信用評等機構表示，分數制度有助於消費者了解自己的信用評分。理財網站...
易速傳真公司等信用評等機構表示，分數制度有助於消費者了解自己的信用評分。理財網站及金融機構應用程式提供服務，則讓消費者能夠方便查看字自己的信用評分。(路透)

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