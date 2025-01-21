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信用卡、水電瓦斯費 這2種帳單退休族千萬別設自動轉帳

編譯周靜芝╱綜合報導
理財專家建議不要將水電、瓦斯等公用事業帳單設定為自動轉帳，或者設定最高金額限制，以免因設備故障或人為因素被超收。(美聯社)
理財專家建議不要將水電、瓦斯等公用事業帳單設定為自動轉帳，或者設定最高金額限制，以免因設備故障或人為因素被超收。(美聯社)

自動轉帳固然方便，但對某些帳單放任不理可能會有風險。退休族因收入有限，需比在工作時更密切注意財務狀況。

理財網站GOBankingRates指出，雖然應隨時留意帳戶資金的進出，將某些帳單設定為自動付款不失為好主意，可以少記一件事；不過，財務顧問建議有些帳單適合自動轉帳，有些最好是手動。

●1.信用卡

理財諮詢網站Approach Financial創辦人普查德（Justin Pritchard）表示，透過檢視信用卡的所有帳單及每張帳單的交易明細，若發現有任何不尋常處，便有時間在付款之前解決問題。

普查德表示，如果有任何不對勁的地方，可以聯絡請款者要求更正，或向發卡機構提出異議。雖然普查德認為不應將信用卡設定為自動轉帳，但他支持將其他帳單透過信用卡設定為自動付款，讓生活更輕鬆。

他說，信用卡可以在帳單與個人帳戶之間扮演緩衝角色，不讓這些帳單立即提取帳戶裡的錢，「但應管理好信用卡的付款」。

●2.水電、瓦斯費

普查德指出，將水電、瓦斯等公用事業帳單設定為自動轉帳也可能有風險。他說，他的這類帳單都設定了自動轉帳的最高金額限制，所以除非有特別的事，否則每月都會自動付款。

他建議，可以設定最高金額限制，或者不將這些帳單設為自動轉帳；如果它們是自動付款，用戶便不會注意到任何高出平常的收費，這有能是哪裡出錯，或家中設備有問題需要維修。

無可否認，將帳單設為自動轉帳較為省事，可避免錯過繳款日期。普查德與另一位理財顧問丹姆斯基（Noah Damsky）都認同設定自動付款的做法。丹姆斯基表示，退休族雖應把多數帳單都設為自動轉帳，但麻煩的是讓所有帳單都井井有條，這樣便很容易發現不必要的支出並及時取消；不過，他也指出這並不難做到。

他建議，將所有自動轉帳的花費使用同一張信用卡或銀行帳戶，這樣就更有條理且容易追蹤，確保能定期監控支出，甚至可以找到節省開支的方法。丹姆斯基說，以這種方式管理帳單，就可輕易發現不再需要的支出與服務，省下一筆開銷。

除了可能省錢外，將帳單設為自動轉帳還有很多其他好處。丹姆斯基表示，對退休族而言，當可能出現的認知能力下降時，這種做法可以維持良好財務信用，並有助及時識破潛在的詐騙行為。

信用卡帳單及交易明細應逐一核對，若發現有任何不尋常處，在付款之前及早解決問題。(...
信用卡帳單及交易明細應逐一核對，若發現有任何不尋常處，在付款之前及早解決問題。(美聯社)

信用卡 退休

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