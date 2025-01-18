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美日民間登月器「藍色幽靈」、「強韌號」 共乘SpaceX火箭

編譯中心／綜合報導
日本ispace公司的微型月球探測車，也隨著獵鷹9號火箭升空，飛往月球。(美聯社)
日本ispace公司的微型月球探測車，也隨著獵鷹9號火箭升空，飛往月球。(美聯社)

美國和日本私人企業建造的月球登陸器，日前「共乘」一枚火箭升空，分別執行各自任務，凸顯民間業者在太空探索領域所扮演的角色日益重要。

太空探索科技公司(SpaceX)在美東時間15日凌晨1時11分，從佛羅里達州甘迺迪太空中心發射獵鷹9號(Falcon 9)火箭，上面搭載兩個民間開發的無人月球登陸器，分別是美國新創公司「螢火蟲太空」(Firefly Aerospace)的「藍色幽靈」(Blue Ghost)和日本ispace公司的「強韌號」(Resilience)，ispace同時還將部署一款微型探測車。

這兩家公司的目標都是建立在直覺機器公司(Intuitive Machines)的成就之上。總部位於德州的直覺機器公司，去年成功將月球登陸器送上月球表面，寫下全球首家私人企業登陸月球的新歷史。

前蘇聯在1966年領先全球實現月球軟著陸後，直到近期，僅有少數資金充足的國家太空機構實現這項目標。

現在，一些新興美國企業正試圖在國家航空暨太空總署(NASA)的「月球商業載運服務」(Commercial Lunar Payload Services，CLPS)計畫之下重現這項壯舉；NASA這項計畫目的在於削減成本並刺激月球經濟。

NASA的「阿提米絲」(Artemis)計畫在未來幾年將太空人送上月球建立長期基地，由商業合作夥伴為政府主導的任務提供部分關鍵硬體。

螢火蟲太空公司執行長傑森·金(Jason Kim)表示：「我們完成的每個里程碑，都將替未來任務提供寶貴資料，最終使美國和我們的國際合作夥伴走在太空探索的最前線。 」

總部位於東京的ispace在2023年4月首次嘗試登月，最終以無法挽救的「硬著陸」宣告失敗。

ispace創辦人兼執行長袴田武史上周表示：「這就是為何我們希望向日本各地人們傳達訊息，告訴大家在經歷失敗並從中汲取教訓後，再次挑戰自我非常重要。」

螢火蟲太空的「藍色幽靈」目標在45天內完成這趟旅程，逐漸提高其繞行地球的軌道，接著進入月球軌道並在月球東北近側的火山區拉特雷耶山(Mons Latreille)附近著陸。

而ispace的「強韌號」將花四到五個月的時間，才能到達位於月球最北端的目的地冷海(Mare Frigoris)。

SpaceX的獵鷹9號火箭在美東時間15日凌晨1時11分從佛羅里達州甘迺迪太空中...
SpaceX的獵鷹9號火箭在美東時間15日凌晨1時11分從佛羅里達州甘迺迪太空中心發射升空，搭載美國和日本兩家民營企業間開發的無人月球登陸器，奔赴目標。(歐新社)
美國新創公司「螢火蟲太空」的「藍色幽靈」月球探測器，15日由獵鷹9號火箭載送前往...
美國新創公司「螢火蟲太空」的「藍色幽靈」月球探測器，15日由獵鷹9號火箭載送前往月球，目標是在拉特雷耶山附近著陸。(美聯社)
日本ispace公司的「強韌號」月球登陸器，最終目的地是月球最北端的地冷海。(美...
日本ispace公司的「強韌號」月球登陸器，最終目的地是月球最北端的地冷海。(美聯社)

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