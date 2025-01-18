太空站漏氣恐導致「災難性失敗」 美俄卻看法分歧

俄羅斯太空人佩特林在國際太空站外進行太空漫步，常是安裝一具實驗性質的空氣閥門。(美聯社)

國際太空站(ISS)由俄羅斯 出資建造的「星辰號」(Zvezda)服務艙模組已投入使用達24年，五年前即發現有外洩情況，恐造成失壓、漏氣等嚴重事故，而最近外洩速度愈來愈快。然而美俄的太空主管機構對此看法不一，如何處理也陷入僵局。

有線電視新聞網(CNN)報導，ISS必須保持加壓並充滿可呼吸氣體；2019年星辰號服務艙與ISS對接口相連的通道發現外洩，該對接口可連結運載貨物和補給的太空船。

ISS上的太空人 已採取預防措施，例如始終保持洩漏部分密封，除非不得已必須從該對接口卸貨。去年10月返回地球的美國太空人巴拉特(Michael Barratt)表示必須開啟該服務艙時，他們會關閉美國和俄羅斯模組之間的艙門。

根據太空總署(NASA )監察長辦公室近期報告，美國官員現在認為，這是老化的ISS最緊迫的問題，可能威脅到太空人的安全。前太空人、ISS諮詢委員會主席卡巴納(Bob Cabana)表示，NASA擔憂洩漏模組的結構完整性、可能發生災難性故障。

卡巴納說，儘管國營俄羅斯航太公司(POCKOCMOC)已指示太空人尋找問題區域並予以解決，洩漏速度也因此降低，但俄方「不認為會造成災難性解體」。洩漏率雖然緩解，然而NASA稱空氣洩速漏率仍然「高於ISS基準的每日2到2.5磅。」 他補充「俄方相信維持運作是安全的，但他們無法提出令我們滿意的證明；美國認為不安全，但我們也無法提出讓俄羅斯信服的證明。」

NASA表示，裂縫疑似小到肉眼不可見，加上附近的支架和管道讓診斷工具難以進入，都加劇了僵局。卡巴納指出美、俄技術團隊看法不一致：俄專家認為是ISS振動(可能是由機械系統、儲能系統引起)對牆壁施壓，導致高週疲勞；NASA認為情況更複雜，涉及機械應力、環境暴露、殘餘應力、模組使用的材料及製程等多種因素。