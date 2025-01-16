SpaceX意外損失星艦「試飛8分鐘後失聯」 但成功捕捉推進器

SpaceX 16日在德州進行星艦試射。(美聯社)

馬斯克 的太空 探索科技公司（SpaceX ）16日進行旗下重型運載火箭星艦（Starship）的第七次試飛，雖然發射後，成功將下半部的火箭推進器捕回發射台，卻損失了上半部的星艦太空船，原因是引擎熄火而失去聯繫。

美聯社報導，SpaceX的主管表示，太空船已經被摧毀了。太空船原本應該像先前的試飛一樣，以近乎環繞地球的方式飛越墨西哥灣。這是一次意外的挫敗，此前SpaceX在提升這款火箭載具的性能方面穩定取得進展。

彭博資訊報導，儘管SpaceX損失火箭上半部，但這次成功完成另一項複雜的操作：利用巨大的機械手臂在半空中捕捉到火箭下半部的Super Heavy推進器並將其帶回地球。

Mechazilla has caught the Super Heavy booster! pic.twitter.com/aq91TloYzY — SpaceX (@SpaceX) 2025年1月16日

這枚迄今為止建造的最大與最強大的火箭在德州時間周四下午4時37分於SpaceX Starbase發射場升空。原本計畫是，星艦將嘗試達到接近軌道的速度，並且部署10個模擬飛船，這些飛船模擬未來由星艦發射、升級版SpaceX Starlink衛星的大小、形狀和重量。

這次任務原本是星艦首次嘗試在太空中部署載運物，是一個重要的里程碑，目標為火箭的正式載運做備。

然而，在任務開始後不到八分半鐘，SpaceX與星艦失去了聯繫。發射解說員隨後表示，星艦已「失去了」。

周四執行的任務是自2023年11月以來，星艦最短的一次測試飛行。當時，SpaceX在第二次發射約八分鐘後失去了火箭。