西點軍校最老校友 他106歲曾菸酒不忌

1941年自西點軍校畢業的史登，現年106歲，是該校最高齡的校友。圖為西點軍校畢業生在畢業典禮後把帽子扔向天空慶祝。（美聯社）

畢業自西點軍校 的史登(Herbert Stern)今年已經106歲，成為該校創校以來在世最高齡的校友，雖然年輕時菸酒不忌，但至今依然身體健康，連他自己也想不到。

定居在維吉尼亞州波多馬克瀑布市(Potomac Falls)的史登接受華盛頓郵報(Washington Post)訪問時坦承：「我不再去打野雞，102歲時我不得不放棄打獵，我少了很多力氣。」但史登還是可以拄著拐杖走路，自行開車、出門購物，甚至每天照常為自己料理三餐。

由於史登從不養生，能夠活到現在連他自己也意外：「我抽菸抽到1969年，自1942年以來一直愛喝酒，現在也一樣，我喜歡單一麥芽蘇格蘭威士忌，但我什麼酒都喝。」1941年畢業於西點軍校的史登強調：「我是唯一一個活到106歲的西點校友。」並補充道：「我現在是碩果僅存的一人，但仍收到同袍子女們的來信，非常令人欣慰。」

在馬里蘭州羅克維爾(Rockville)鄉間出生長大的史登，1937年進入西點軍校，因此畢業後前往俄克拉荷馬州接受砲兵訓練，並於1944年以砲兵營指揮官身分派駐法國戰區，二戰結束後，史登續留巴黎進入法國戰爭學院(French War College)就讀，因熟悉法語，1950年被派至越南 擔任軍事顧問。

不過史登對於第一次印度支那戰爭(又稱法越戰爭)失敗導致越南1954年獨立，相當不以為然，「去那裡打戰根本是個錯誤，這場戰爭從一開始就是一台絞肉機。」因此1965年美軍前往越南作戰後，史登也決定告別軍旅生涯。他1968年以陸軍上校退伍後回到老家經營父親的家具店，還兼任房地產物業經理，直到1975年退休 。

不料僅享受數年退休生活，接連痛失女兒貝蒂(Bette)與妻子蘿絲(Rose)，讓他悲傷不已，所幸還有獨子羅伯特 (Robert)住在附近便於照料。