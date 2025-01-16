4種「常見感染」恐致癌 但有疫苗及藥物可預防治療

幽門螺旋桿菌感染十分普遍，但只有1%到3%會發展為胃癌。圖為一名胃癌病人和醫生一起審視掃瞄影像。（美聯社）

大多數胃癌病例是由細菌造成，許多子宮頸癌及部分生殖器及口腔癌是由病毒引起，而某些慢性病毒可能導致肝癌。

美國癌症 研究協會(AACR)8日發布的新報告顯示，這類感染估計占全球所有癌症病例的13%。目前已經有有效的疫苗 和藥物來預防及治療這類感染，並且可以透過早期檢查發現。

人類乳突病毒(HPV)

HPV病毒目前已知有200多種型別，其中約十多種會顯著提升子宮頸癌、生殖器癌和口腔癌的風險。

大多數感染HPV的人會自行清除病毒，但約10%子宮頸受HPV感染的女性會發展為高風險類型的持續性感染，這可能導致細胞快速複製，減弱抑制腫瘤之蛋白質的活性。

大多數性生活活躍的人一生中至少會感染一次HPV，使用保險套可以有一定的保護，但並非完全有效，接種疫苗是最有效的保護措施。專家表示，如果年輕時接種疫苗，風險可以降至零。

聯邦疾病防治中心 (CDC)建議，11歲或12歲開始到26歲期間接種兩至三劑HPV疫苗。

B型肝炎(Hepatitis B)、C型肝炎(Hepatitis C)

這些病毒主要因為造成肝細胞的炎症而導致癌症。

B型肝炎、C型肝炎都可以透過接觸血液、精液或其他體液而傳播。在美國，C型肝炎最常見於共用汙染針頭的靜脈注射毒品者；B型肝炎最常由母親傳染給嬰兒，許多亞裔病人便是出生時從母體受到感染。

目前有一種對抗B型肝炎的高效疫苗，自1991年以來就建議為嬰兒接種該疫苗。

目前沒有針對C型肝炎的疫苗，但不共用針頭是預防感染的最佳辦法。

幽門螺旋桿菌(Helicobacter pylori)

幽門螺旋桿菌感染十分普遍，全球約一半的人口帶有這種細菌，但只有1%到3%會發展為癌症。

幽門螺旋桿菌存在於唾液、牙齒牙菌斑和排泄物中，佛萊德哈契癌症中心教育副總妮娜·薩拉瑪(Nina Salama)指出，感染通常會出現在兒童時期，可能透過密切的家庭接觸或擁擠的住處中傳播，大部分人無症狀。

預防幽門螺旋桿菌在家庭內傳播的最佳辦法，是盡量避免共用餐具、飲水杯及牙刷，準備餐點或吃飯前以肥皂和水清洗雙手至少20秒，包括如廁後。

薩拉瑪表示，美國目前沒有針對胃癌的常規篩檢，但有胃潰瘍、胃痛或血便症狀的人應該檢測是否有幽門螺旋桿菌。