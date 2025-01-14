「洋餐」改變腸菌？亞裔兒童食物過敏高40% 華裔專家想解謎

研究發現，亞裔兒童食物過敏機率比其他族裔高40%。圖為加州的越裔小朋友參加新年活動。(美聯社)

亞裔 兒童食物過敏機率比其他族裔高40%，為甚麼？史丹佛大學研究團隊根據加州50萬小兒科看診紀錄，特別針對亞裔人口的食物過敏問題，進行分析。

報告領銜作者查爾斯‧馮(Charles Feng)說，過去的研究常忽視亞裔。他的團隊發現，亞裔當中，以菲律賓、越南、夏威夷本土及太平洋島嶼裔最易食物過敏。

他說，移民 常有語言和文化的「代溝」，食物成為連結移民世代的一大「功臣」，而食物過敏屬「健康不平等」問題，解開謎團益形迫切。

加州居民夏蓉‧王(Sharon Wong)的兒子僅四個月大的時候，在泰國餐廳碰到含有花生的湯，肚子奇癢無比，幸虧兒科醫生及時認出是食物過敏，建議她用苯海拉明(Benadryl)、腎上腺素(EpiPen)急救，立刻轉診到過敏專科，19年後，她說，「我兒子一條命，大概就是這樣保住的。」

她和先生都沒敏感症，兩個兒子卻對花生、核果、貝殼類海鮮、芝麻、番茄、某些水果都過敏。這符合美國的一大趨勢：從2007年到2021年，美國兒童食物過敏案例激增50%。

西北大學過敏專家古普塔(Ruchi Gupta)說，亞裔是美國移民當中增加最快速的族裔，遺傳基因無法解釋亞裔兒童食物過敏比率偏高，因為僅數十年不足以大幅改變基因。她自己對印度 的研究，無法推論印度裔美國兒童的食物過敏原因。

史丹佛大學鑽研健康差距的帕拉尼亞潘(Latha Palaniappan)醫師認為，最可能的原因是兒童的基因和環境以及飲食變化的互動，例如，吃多了「洋餐」，腸胃裡的菌群產生變化，而菌群是免疫反應的主角。

他的團隊根據移民族裔、文化習慣、烹飪方法等資料，發現不同族裔兒童的過敏比率，差別很大：印度裔只2.9%，菲律賓裔高達8.2%，全美平均為5.8%。

查爾斯‧馮說，「我看到越來越多亞裔的病患，過敏的情況各有差異。因為沒有足夠的資料，要提出有根有據的治療方子，確實很難。」