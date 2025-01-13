尼加拉瓜「獨裁專制」卻被列為旅遊必訪地 紐約時報挨批

圖為尼加拉瓜加勒比海沿海一小鎮。

紐約時報 （New York Times）日前公布2025年全球52個最值得造訪的旅遊地點。而在國際上因迫害人權宗教，獨裁專制的尼加拉瓜 居然名列第14，引發各界批評。許多人權團體更跳出來抗議紐時報導不負責任。

在紐約時報旅遊版文章中，描述尼加拉瓜有充滿「熱帶叢林、風景如畫的殖民城鎮、加勒比海島嶼和綿延的海灘等景點」。報導中還指出，遊客可以沿著新開通的高速公路，造訪豪華的度假村，和號稱永續發展的牧場以及海龜保護區。

尼加拉瓜旅遊局 （Intur）更把這邊報導當作網路宣傳內容，標榜尼加拉瓜是「安全的旅遊地點」。諷刺的是，美國國務院先前才針對尼加拉瓜政權的政治迫害、非法任意逮捕以及限制人身自由等，對尼國發布旅行警報，提醒要前往該國的人士注意自身安全。

尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）的獨裁政權，惡行罄竹難書。中美洲媒體報導，奧蒂嘉2018年以武力鎮壓反政府示威，導致355人死亡，超過2000人受傷。尼國政府也以「叛國罪」為名逮捕數百名反對派人士，包括記者、學生、民運人士以及宗教領袖，許多人被施以酷刑，或被迫流亡甚至失蹤下落不明。

此外，過去2年來，奧蒂嘉關閉超過3500個包括婦女團體、人權組織以及國際援助機構。甚至連聯合國 人權辦公室和其他國際機構的代表都遭到驅逐出境。天主教會也遭到嚴重迫害，主教因為批評政府被判監禁26年，許多神職人員入獄，多所教堂也被關閉。

聯合國、美國、歐盟和美洲國家組織（OAS），都因此對尼加拉瓜施加制裁，但紐約時報仍評為旅遊勝地。被奧蒂嘉政權強迫流亡的前記者、前政治犯孟多薩（Miguel Mendoza）批評紐時旅遊版「是美國媒體的恥辱」。他也強調，很多外國YouTuber，旅客以及當地人，都曾在機場和邊界檢查站，遭到軍警威脅虐待。

被迫流亡美國的尼加拉瓜神父羅曼（Edwin Roman）則批評紐約時報不知道生活在罪惡獨裁統治下是什麼感覺，「將一個國家的苦難和鎮壓，看成是值得旅遊的地方」，浪漫化尼加拉瓜的專制政權。尼國民權人士傑格（Bianca Jagger） 更痛批紐約時報旅遊版將尼加拉瓜列入2025年52個必訪地點，是令人羞愧和不負責任的行為。

儘管引發批評，但截至目前為止，紐約時報仍未更動該篇有關尼加拉瓜旅遊推薦的報導。