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虛擬助理、全息投影 未來駕車更舒適爽快

記者張聲肇／綜合報導
虛擬助理、全息投影、讓你更不會暈車的燈光，以及打發長途寂寥的影視娛樂節目，這些都是車商在今年CES推出的駕車新體驗。(美聯社)
虛擬助理、全息投影、讓你更不會暈車的燈光，以及打發長途寂寥的影視娛樂節目，這些都是車商在今年CES推出的駕車新體驗。(美聯社)

虛擬助理、全息投影、讓你更不會暈車的燈光，以及打發長途寂寥的影視娛樂節目，這些都是車商在拉斯維加斯消費電子展(CES)推出的駕車新體驗。

現代汽車零件公司(Hyundai Mobis)展出在擋風玻璃上大面積呈現的全息投影技術，BMW也炫示全景展現的iDrive技術，本田汽車和索尼本田汽車合作生產的新型電動車會是何樣貌，消費者也可「預先」看到。

現代汽車零件執行副總暨企業主管馬許卡(Axel Maschka)說，以上種種車內技術的進步，目的不外乎要讓車上的乘客「更舒適爽快些。」他說，許多消費者看重車內環境與技術，因此新型車款是否吸引他們，車子「這部分的生活空間」變成重點所在。

現代的全息投影功能車，至少還得等幾年才會正式上市，它向消費者預告，未來的轎車擋風玻璃就是大螢幕，駕駛人不用低頭就可以看到車行速度、安全警示等重要資訊，乘客則可以選擇自己愛看的娛樂節目。

現代汽車展出在擋風玻璃上大面積呈現的全息投影技術。以後轎車的擋風玻璃就是大螢幕，...
現代汽車展出在擋風玻璃上大面積呈現的全息投影技術。以後轎車的擋風玻璃就是大螢幕，駕駛人可以看到車行速度、安全警示等資訊，乘客則可選擇自己愛看的娛樂節目。(美聯社)

為了讓開車人眼光保持在路面及四周來車上，投影的角度會因人而異，例如，副駕駛座上的乘客可以看電影、玩電動遊戲，開車人的位置完全看不到。馬許卡說，全息投影的好處是開車人很容易看到開車所需的訊息，卻看不到會讓他分心的一切。

汽車安全專家不斷強調，開車人注意力放到道路上，至關重要，而關鍵就在於「愈單純愈好」，非營利組織道路安全保險研究中心資深研究員雷根(Ian Reagan)說，展現在開車人眼前的資訊過多的話，會把人壓得喘不過氣來。

BMW車系的iDrive和X操作系統也是類似的全息投影，今年稍後推出的新車會有重要行車訊息出現在擋風玻璃下半部的投影功能。根據開車人的喜好，可以選擇不同的顏色、應用軟體等等，BMW數位發展部主管杜拉赫(Stephan Durach)說，投影訊息都在駕駛人的視線範圍內，而且不會重複、累贅。

BMW展示全景視線的iDrive功能。(美聯社)
BMW展示全景視線的iDrive功能。(美聯社)

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