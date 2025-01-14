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CES展科技4大趨勢 改變人類生活

記者顏伶如／綜合報導
今年CES展覽亮點包括顯示科技、人工智慧運算、居家自動化等技術重大進展。(路透)
今年CES展覽亮點包括顯示科技、人工智慧運算、居家自動化等技術重大進展。(路透)

2025年消費電子展(Consumer Electronics Show，CES)11日已在拉斯維加斯閉幕，展覽期間吸引15萬人參觀及全球媒體採訪。富比士雜誌(Forbes)報導分析，今年展覽亮點包括顯示科技(display technology)、人工智慧運算(AI-powered computing，AIPC)、居家自動化等技術出現重大進展，以下是今後最具影響力的科技產品新趨勢。

●下一代螢幕顯示

面板科技革新、處理器能力提高，讓下一代螢幕顯示獲得明顯提升，展覽會中最受矚目的產品是LG的第五代有機發光二極體電視(G5 OLED TV)，亮度比第四代提升40%，而且全螢幕畫質同步提升，不是只有高動態範圍成像(HDR)的部分而已。

由於面板科技革新、處理器能力提高，使下一代螢幕顯示明顯提升，今年CES展會中最受...
由於面板科技革新、處理器能力提高，使下一代螢幕顯示明顯提升，今年CES展會中最受矚目的產品是LG的第五代有機發光二極體電視(G5 OLED TV)。(美聯社)

●演算與人工智慧整合

輝達(Nvidia)在展覽會中展示起價3000元的AI超級電腦Project Digits，創下人工智慧研發產品大眾化的重要里程碑。人工智慧科技加速發展也延伸到電玩遊戲硬體，例如輝達的RTX 50系列顯示卡，主力產品是RTX 5090；繪圖處理器(GPUs)提供每秒超過3352 TOPS(1 TOPS代表處理器每秒鐘可進行1兆次操作)AI計算能力，下一代Nvidia ACE技術將讓遊戲角色具背自動個性。

輝達執行長黃仁勳在CES展覽上介紹自家新產品。(美聯社)
輝達執行長黃仁勳在CES展覽上介紹自家新產品。(美聯社)

●硬體外型外觀(form factor)創新

多家製造商今年推出突破傳統設計的產品，聯想(Lenovo)價格3499元的ThinkBook Plus Gen 6筆記型電腦配有可捲動螢幕，展開之後螢幕垂直長度分14吋或16.7吋。

華碩(Asus)Zenbook A14超輕薄筆記型電腦重量不到1公斤，使用高通(Qualcomm)Snapdragon X系列處理器與14吋OLED面板，電池可撐32小時。

●智慧型自動化居家產品與健康偵測技術

展覽會上推出的自動化居家產品與健康偵測技術，裝置功能比以前更能處理複雜的互動任務，提供健康狀況分析。

掃地機器人Roborock Saros Z70的機械手臂可以辨識、拿取重量最多300公克的物品，透過人工智慧可以正確辨別家裡的各種物件，也能偵測寵物，靠近寵物時跟著執行掃地任務的動作。

智慧健康裝置廠商Withings推出智慧穿衣鏡Omnia，可以量測心電圖等多項生理數值，並提供活動量、睡眠狀態等數據分析。

人工智慧是今年CES的主要亮點，圖為設在會場的人工智慧旅遊資訊查詢系統。(美聯社...
人工智慧是今年CES的主要亮點，圖為設在會場的人工智慧旅遊資訊查詢系統。(美聯社)

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