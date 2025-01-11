公立大學學費比10年前降低 私校漲幅也減緩

長堤加州州立大學預備從2024年秋季班開始，調高學費6%，遭到大批學生抗議反對。(美聯社)

最新研究顯示，經通貨膨脹 因素調整後，美國公立大學的學費其實已低於十年前的水準，私立大學歷經連年大漲後，學費漲幅也終於放緩，顛覆了大學學費年年上漲的普遍看法。

非營利組織美國大學理事會(College Board)公布的最新數據：今年全美公立大學州內平均學費為1萬1610元，將通貨膨脹因素考量在內，學費實則比10年前下跌4%，一般學生獲獎助學金和經濟補助後的實付費用降幅最明顯，10年間下降40%，由每年4140元降至2480 元。

學費成本降低，學貸隨之減少。美國大學理事會數據顯示，公立大學本州學生畢業時負債的比率略小於50%，低於10年前的59%，借款人貸款平均餘額下降17%、為2萬7100元。

私立大學學費漲幅放緩許多。據調查，將通膨因素考量在內，過去10年私校學費平均上漲4%、達4萬3350元，與20年前跳漲68%的情況大不相同。

愈來愈多美國人質疑大學學位的價值，懷疑是否值得花大錢讀大學，大學學費應聲下降。勞工統計局(U.S. Bureau of Labor Statistics)調查顯示，高中畢業生繼續升學的比例已降至數十年來新低點。

儘管有質疑聲浪，研究發現，大學學位的經濟報酬還是值得投資。喬治城大學(Georgetown University)研究顯示，在美國有學士學位的人職場生涯收入中間值為280 萬元，比僅有高中文憑的人高出75%。

報告聯合作者兼大學理事會執行研究學者珍妮佛·馬(Jennifer Ma)說，新冠疫情 是大學成本降低的主要因素，疫情期間，各州及聯邦政府增加高等教育經費，讓各大學降低入學成本，許多公私立學校凍結學費。

為吸引學生，許多學校試圖限制成本增幅。位於印大安那州的普渡大學(Purdue University)過去13年將州內學費凍結在9992元。

公立兩年制社區大學費用過去10年降幅更大，達9%。