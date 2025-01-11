暴風雪突襲 亞特蘭大起飛驟停 達美疏散旅客4傷

10日上午，一架西南航空班機冒著大雪從納許維爾機場起飛。但亞特蘭大機場有一架達美班機在跑道滑行時臨時取消起飛，導致四乘客受傷。(美聯社)

難得下雪的南方各州10日遭遇強烈暴風雪 襲擊， 陸地交通狀況百出，學生卻因未停課而樂得玩雪。全美超過3000航班被迫取消，亞特蘭大 機場一架達美班機在跑道滑行時臨時取消起飛，導致四乘客受傷。

亞特蘭大10日黎明前開始下雪，不到八點，塔台宣布全機場暫停起降。上午9時，達美航空一架原定前往明尼亞波利斯的班機在跑道滑行時，疑似因為引擎問題，臨時取消起飛，並用逃生滑梯疏散旅客；過程中有四名乘客受傷，其中一人送醫治療。

此一事故導致機場作業大亂，更多航班延誤。

總計這場突如其來的暴風雪造成3000航班取消，另外3000多個航班嚴重誤點。9日有三班原訂前往德州 福和機場的美國航空班機臨時改降小岩城柯林頓機場，55名旅客被迫在機場過夜。

9日為德州和奧克拉荷馬州帶來大量積雪的冬季暴風，10日早上來到南部，南卡東部以南數州數百萬學童難得放「下雪假」，阿肯色和北卡州政府派出國民兵，替受困開車人解圍。

這場暴風雪在南部各大城市留下的雪量，超過一整年的總和，阿肯色州有些地方的積雪盈呎(31公分)，每年平均積雪3.8吋的小岩城，這兩天就承受了10吋積雪。田納西州的孟斐斯9日深夜到10日早晨就累積了六吋，濕厚的雪花仍不斷飄落。孟斐斯的年均量是2.7吋。

更往南，路易斯安那、密西西比、阿拉巴馬和喬治亞也是漫天風雪、冰雨，道路結冰，滑溜難行。

塔特蘭大12歲的學生密凱拉‧詹森(Mikayla Johnson)樂得在戶外堆雪人。在爸爸陪伴下玩雪的密凱拉說，她四歲以來，就不曾看過這麼大的雪，「我真的很快樂。」

堪薩斯市好幾個學區的學生，9日才結束三天雪假，10日原以為可以上學了，沒想到因為雪繼續下且更大，樂得再放一天假。

德州州長艾伯特呼籲居民盡量不要開車上路。估計7萬5000名球迷10日會到阿靈頓市AT&T體育館觀賞德州大學和俄亥俄州立大學美式足球賽的準決賽。