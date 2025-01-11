暴風雪突襲 亞特蘭大起飛驟停 達美疏散旅客4傷
難得下雪的南方各州10日遭遇強烈暴風雪襲擊， 陸地交通狀況百出，學生卻因未停課而樂得玩雪。全美超過3000航班被迫取消，亞特蘭大機場一架達美班機在跑道滑行時臨時取消起飛，導致四乘客受傷。
亞特蘭大10日黎明前開始下雪，不到八點，塔台宣布全機場暫停起降。上午9時，達美航空一架原定前往明尼亞波利斯的班機在跑道滑行時，疑似因為引擎問題，臨時取消起飛，並用逃生滑梯疏散旅客；過程中有四名乘客受傷，其中一人送醫治療。
此一事故導致機場作業大亂，更多航班延誤。
總計這場突如其來的暴風雪造成3000航班取消，另外3000多個航班嚴重誤點。9日有三班原訂前往德州福和機場的美國航空班機臨時改降小岩城柯林頓機場，55名旅客被迫在機場過夜。
9日為德州和奧克拉荷馬州帶來大量積雪的冬季暴風，10日早上來到南部，南卡東部以南數州數百萬學童難得放「下雪假」，阿肯色和北卡州政府派出國民兵，替受困開車人解圍。
這場暴風雪在南部各大城市留下的雪量，超過一整年的總和，阿肯色州有些地方的積雪盈呎(31公分)，每年平均積雪3.8吋的小岩城，這兩天就承受了10吋積雪。田納西州的孟斐斯9日深夜到10日早晨就累積了六吋，濕厚的雪花仍不斷飄落。孟斐斯的年均量是2.7吋。
更往南，路易斯安那、密西西比、阿拉巴馬和喬治亞也是漫天風雪、冰雨，道路結冰，滑溜難行。
塔特蘭大12歲的學生密凱拉‧詹森(Mikayla Johnson)樂得在戶外堆雪人。在爸爸陪伴下玩雪的密凱拉說，她四歲以來，就不曾看過這麼大的雪，「我真的很快樂。」
堪薩斯市好幾個學區的學生，9日才結束三天雪假，10日原以為可以上學了，沒想到因為雪繼續下且更大，樂得再放一天假。
德州州長艾伯特呼籲居民盡量不要開車上路。估計7萬5000名球迷10日會到阿靈頓市AT&T體育館觀賞德州大學和俄亥俄州立大學美式足球賽的準決賽。
上一則
反聖嬰現象出現但強度較弱 引發問題也可能較少
下一則
FB留言