反聖嬰現象出現但強度較弱 引發問題也可能較少

反聖嬰現象往往會導致美國南部和西部的天氣變得更加乾燥；圖為2015年反聖嬰現象期間，加州史塔克頓附近灌溉渠道乾涸的情形。(美聯社)

國家海洋暨大氣管理局(NOAA)表示，眾所期待的「反聖嬰 現象」(La Nina，或譯拉尼娜現象)到來，但強度較弱，引發的問題也可能較少。

氣象學家9日指出，等待許久的反聖嬰現象終於出現；不過，太平洋海水的周期性冷卻作用較弱，不太可能像往常一般引發諸多天氣問題。

反聖嬰現象是人們所熟知「聖嬰現象」(El Nino，或譯厄爾尼諾現象)的另一面，是指赤道中部太平洋重要區域不規則出現異常水溫上升，往往會改變全球天氣模式。

上一次聖嬰現象於去年6月畫下句點，在那之後，NOAA預報員幾個月來便一直預測反聖嬰現象將隨之出現；該局聖嬰現象小組負責人 盧魯(Michelle L'Heureux)表示，反聖嬰現象延遲到來，可能是受到過去幾年全球海洋溫度升高所影響。

盧魯指出，目前還不清楚為什麼反聖嬰現象形成得這麼晚，相信這將成為大量研究的一個課題。

然而，即使溫度訊號出現得晚而且強度也較小，盧魯表示，反聖嬰現象的全球影響已顯現，預報員也據此做出季節性預測。

在美國，反聖嬰現象往往會導致南部和西部的天氣更加乾燥；對於全球的影響，盧魯提到，反聖嬰現象往往會使印尼部分地區、澳洲 北部和非洲南部的天氣變得更潮濕，通常會在夏季帶來更多大西洋颶風 ，不過，他預測，這次的反聖嬰現象將在夏季消散。

相對的，聖嬰現象往往會導致美國多雨，並造成全球氣溫升高；反聖嬰現象則會造成相反影響。研究發現，反聖嬰現象乾旱所造成的損失比聖嬰現象形成極端天氣的損失更大。

上一次反聖嬰現象異常的歷時三年，最終於2023年結束。