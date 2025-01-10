郵輪爆發諾羅 去年16起 2000人感染

電子顯微鏡下的諾羅病毒。醫生提醒郵輪乘客應應經常用肥皂和水洗手。(美聯社)

疾病管制暨預防中心(CDC )2024年底統計，去年共發生16起郵輪 旅客腸胃疾病感染事件，是自2012年(同樣16起)以來最多的一年，全年共1894名乘客、245名船員患上病症，而頭號元凶便是諾羅病毒(norovirus)。

華盛頓郵報報導，去年光是12月便發生5次疫情 ，包括冠達郵輪(Cunard Line)的瑪麗皇后2號 (Queen Mary 2)連兩次出航都出現病情，還有公主郵輪公司(Princess Cruises)的紅寶石公主號(Ruby Princess)、荷美郵輪(Holland America Line)的鹿特丹號(Rotterdam)和柴德丹號(Zuiderdam)，總計781名乘客、109名船員患病。

CDC統計2006年至2019年間，在美國靠港的船舶平均每年爆發12起諾羅病毒疫情；只有新冠疫情期間郵輪產業慘淡、停駛一年多，重新開航後航班受限、清潔措施加強，因此病例大幅下降。郵輪上絕大多數腸胃道疾病都是由諾羅病毒引起，它們可以在「常規清潔程序」中存活下來，且很容易在人與人之間傳播。去年除了諾羅病毒，大腸桿菌、沙門氏菌各引起一次感染，最近兩次感染的原因則尚不清楚。

麻州綜合醫院(Massachusetts General Hospital)的傳染病醫師札克瑞(Kimon Zachary)指出，郵輪上很多人在公共且封閉的環境中用餐，如果廚房人員染病，食物來源可能污染並傳給他人；或乘客在取用自助餐、觸摸門把手、電梯按鈕和其他表面時都有病毒傳播風險。

但札克瑞也表示，郵輪雖因傳播病毒而臭名昭著，但諾羅病毒並不只會在船上。「病毒集群可能出現在人們密切接觸或分享食物的任何地方，包括辦公室聚會、野餐、燒烤、假日聚會等活動。」且人們出現症狀時傳染性最強，因為嘔吐物、腹瀉都會傳播病毒，從症狀中恢復的人可能仍會傳播病毒。