我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯野火濃煙恐致癌 經濟損失估計上修至1500億

洛杉磯野火肆虐、消防栓缺水 紐森致電拜登卻「打不通」

北卡海平面上升 飲水愈來愈鹹 衝擊旅遊業

編譯俞仲慈／綜合報導
北卡州萊特維爾海灘是夏日弄潮衝浪勝地；但北卡州海平面上升速度是全球平均值三倍，大量海水湧入低窪地區，增加淡水鹽度，觀光業連帶受影響。(美聯社)
北卡州萊特維爾海灘是夏日弄潮衝浪勝地；但北卡州海平面上升速度是全球平均值三倍，大量海水湧入低窪地區，增加淡水鹽度，觀光業連帶受影響。(美聯社)

新研究發現，北卡羅來納州海岸受到海水侵蝕，海水加速滲入地下，導致自來水愈來愈鹹，不但影響數百萬人飲水安全，甚至構成北卡旅遊業的新危機。

根據新聞周刊(Newsweek)報導，刊登在「水資源研究」(Water Resources Research)的論文寫道：「我們發現如果飲水出現輕微、中等或非常強烈的鹹味，遊客可能不會再去北卡州海邊度假過夜。」並強調：「隨著水質惡化，2040年前造成的年度經濟損失可能高達2億3200萬元。」

國家海洋暨大氣總署(NOAA)調查發現，氣候變遷導致全球氣溫飆升，南北極冰層加速融化，全球海平面也加速上升，2006年至2015年間海平面每年上升0.14吋，是1900年代每年上升0.06吋的兩倍多。

其中北卡州海平面上升速度更是全球平均值三倍，大量海水湧入低窪地區，增加淡水含水層的鹽度，研究發現2040年前，北卡州31處海灘將有13%不再有淡水含水層，2060年此比率提高為32%；2080年更進一步攀升至55%。

被海水滲透的自來水未經處理無法飲用，進行脫鹽處理後水質味道變差改變，遊客人數也會逐漸減少。

數據顯示如果飲用水的味道微鹹，遊客前來過夜的可能性降低2%；如果飲水味道中等或非常鹹，遊客過夜機率則分別提高為8%與11%，只有21%受訪者不會因為飲水鹹味打消來北卡旅行的興致。

報告指出：「在最壞情況下，飲水所含鹽分依2040年、2060年與2080年超標程度計算，對北卡旅遊業帶來的年度經濟損失分別為2億3200元、1億9300萬元以及4億200萬元。」

值得注意的是北卡州海平面上升已經嚴重影響生態環境，隨著海水侵蝕沿海樹林，造成大量柏樹死亡，枯死樹木形成所謂「幽靈森林」(ghost forests)，根據2021年一份研究報告，1985年至2019年間，北卡州沿海佔地最大的「鱷魚河國家野生動物保護區」(Alligator River National Wildlife Refuge)已有11%面積化為幽靈森林。

北卡羅來納州海岸受到海水侵蝕，海水加速滲入地下，導致自來水愈來愈鹹，影響數百萬人...
北卡羅來納州海岸受到海水侵蝕，海水加速滲入地下，導致自來水愈來愈鹹，影響數百萬人飲水安全。(歐新社)

北卡羅來納州 氣候變遷

上一則

洛杉磯林火嚇跑觀光客 空氣品質惡劣破壞心情

下一則

肯州提控助長類鴉片藥物災情擴散 克羅格超市同意1.1億元和解

延伸閱讀

預訂活動明顯增加 舊金山旅遊業今年可望恢復繁榮

預訂活動明顯增加 舊金山旅遊業今年可望恢復繁榮
紐時：北卡州長庫伯元旦將屆滿卸任 民主黨寄望2028

紐時：北卡州長庫伯元旦將屆滿卸任 民主黨寄望2028
在超市與持槍者纏鬥 北卡警員來不及拔槍反擊 中彈殉職

在超市與持槍者纏鬥 北卡警員來不及拔槍反擊 中彈殉職
北卡科市 歡慶與桃園大溪締結姊妹市25年

北卡科市 歡慶與桃園大溪締結姊妹市25年

熱門新聞

賓州政府發布的「真實身分」駕照，其右上角有顆金色星星。(賓州政府)

五月起搭國內班機 須持「有星星標誌」真實身分證

2025-01-02 19:41
美國四種病毒肆虐，多州強制戴口罩，使新冠疫情期間的場景重現。(美聯社)

4種病毒肆虐全美「假期後是高峰」 多州強制戴口罩

2025-01-03 19:54
美國規模最大的保險公司之一州農保險公司(State Farm)，去年已經取消如今遭受祝融之災的「寶馬山花園」社區數百戶居民房屋保險。圖為該社區中一戶住家的聖誕樹被燒毀。(美聯社)

野火爆發前 保險公司已經取消數百戶洛杉磯住家保險

2025-01-08 10:37
捷藍航空。示意圖。(美聯社資料照)

紐約飛佛州捷藍航空 發現2具嚴重腐爛屍體

2025-01-07 13:52
美國勞倫斯利佛摩國家實驗室（LLNL）正在研究利用所謂的「大孔徑銩（BAT）」雷射技術，來改善EUV光刻機的用電效率。 路透

知名實驗室開發新技術 EUV有望擺脫「吃電怪獸」臭名

2025-01-06 12:26
退休安度晚年，需有經濟保障。示意圖。(取自123RF)

今年想退休 15州要準備100萬…存款不夠？可搬到這幾州

2025-01-08 11:17

超人氣

更多 >
萬豪、凱悅新小費政策 惹火住宿旅客

萬豪、凱悅新小費政策 惹火住宿旅客
嘗試滅火不撤離 洛杉磯66歲男堅守家園手握水管身亡

嘗試滅火不撤離 洛杉磯66歲男堅守家園手握水管身亡
伊頓山火肆虐 華人百萬豪宅滿屋骨董化灰燼

伊頓山火肆虐 華人百萬豪宅滿屋骨董化灰燼
杭特拜登豪宅月租1.58萬 被加州野火燒到只剩2根煙囪

杭特拜登豪宅月租1.58萬 被加州野火燒到只剩2根煙囪
華裔電影人死裡逃生 海邊住宅大火吞噬

華裔電影人死裡逃生 海邊住宅大火吞噬