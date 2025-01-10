北卡海平面上升 飲水愈來愈鹹 衝擊旅遊業

北卡州萊特維爾海灘是夏日弄潮衝浪勝地；但北卡州海平面上升速度是全球平均值三倍，大量海水湧入低窪地區，增加淡水鹽度，觀光業連帶受影響。(美聯社)

新研究發現，北卡羅來納州 海岸受到海水侵蝕，海水加速滲入地下，導致自來水愈來愈鹹，不但影響數百萬人飲水安全，甚至構成北卡旅遊業的新危機。

根據新聞周刊(Newsweek)報導，刊登在「水資源研究」(Water Resources Research)的論文寫道：「我們發現如果飲水出現輕微、中等或非常強烈的鹹味，遊客可能不會再去北卡州海邊度假過夜。」並強調：「隨著水質惡化，2040年前造成的年度經濟損失可能高達2億3200萬元。」

國家海洋暨大氣總署(NOAA)調查發現，氣候變遷 導致全球氣溫飆升，南北極冰層加速融化，全球海平面也加速上升，2006年至2015年間海平面每年上升0.14吋，是1900年代每年上升0.06吋的兩倍多。

其中北卡州海平面上升速度更是全球平均值三倍，大量海水湧入低窪地區，增加淡水含水層的鹽度，研究發現2040年前，北卡州31處海灘將有13%不再有淡水含水層，2060年此比率提高為32%；2080年更進一步攀升至55%。

被海水滲透的自來水未經處理無法飲用，進行脫鹽處理後水質味道變差改變，遊客人數也會逐漸減少。

數據顯示如果飲用水的味道微鹹，遊客前來過夜的可能性降低2%；如果飲水味道中等或非常鹹，遊客過夜機率則分別提高為8%與11%，只有21%受訪者不會因為飲水鹹味打消來北卡旅行的興致。

報告指出：「在最壞情況下，飲水所含鹽分依2040年、2060年與2080年超標程度計算，對北卡旅遊業帶來的年度經濟損失分別為2億3200元、1億9300萬元以及4億200萬元。」