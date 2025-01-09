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底特律物美價廉 年薪6～8萬輕鬆過活 西州孟菲斯只要6萬6

編譯俞仲慈／綜合報導
住在底特律市的家庭，年收入達到6萬4849元就可輕鬆過日子。圖為大學生在底特律市中心準備重漆壁畫。（美聯社）
住在底特律市的家庭，年收入達到6萬4849元就可輕鬆過日子。圖為大學生在底特律市中心準備重漆壁畫。（美聯社）

近年來，從食物到房租等一切生活開銷支出不斷上揚，導致全國許多民眾生活拮据，不過研究發現，在部分都市，其實年薪8萬元以下也可以過上舒服的日子。

根據每日郵報(Daily Mail)報導，若想要在北加州科技重鎮聖荷西(San Jose)生活的民眾，年薪必須達到26萬6000元，才足以負擔昂貴的生活開銷，可見物價飆漲的程度已經令人瞠目結舌。

不過個人理財網站GOBankingRates最新的研究調查發現，全美50大城市中，生活開銷划算冠軍的城市就是密西根州底特律市(Detroit)，其人口約63萬8000人，一般家庭年收入達到6萬4849元就可輕鬆過活。

儘管通膨居高不下，但底特律基本生活費相對穩定，堪稱全美最物美價廉的城市；曾是美國汽車重鎮的底特律也是大型車廠的所在地，但隨著生產線外移加上次貸風暴，2000年代有數百萬人被迫離開家園，房地產猶如壁紙一文不值，廢棄社區的房產甚至傳出以1元價格出售。

如今隨著電動汽車製造興起，底特律房屋市場有起死回生的跡象，加上密西根中央車站(Michigan Central Station)整修工程年內完工，有望恢復底特律過往榮景。

至於年薪低於8萬元仍可以過上舒適生活而且人口逾39萬6000人主要城市排名，第二至第十名依序為：田納西州孟菲斯(Memphis)、堪薩斯州威奇托(Wichita)、奧克拉荷馬州土耳沙市(Tulsa)、奧克拉荷馬市(Oklahoma City)、德州艾爾帕索(El Paso)、巴爾的摩(Baltimore)、密爾瓦基(Milwaukee)、印地安納波里斯(Indianapolis)以及密蘇里州堪薩斯市(Kansas City)。

南方城市孟菲斯是擁有63萬人口的搖滾音樂之鄉，只需年薪6萬6000元就可以過上舒適生活；以飛機製造業聞名的威奇托人口約39萬6000人，只要年收入7萬3207元就可以舒服過日子。

在孟菲斯，只需年薪6萬6000元就可以過上舒適生活。圖為該市的Stax美國靈魂音...
在孟菲斯，只需年薪6萬6000元就可以過上舒適生活。圖為該市的Stax美國靈魂音樂博物館。（美聯社）

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