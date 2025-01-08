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資本利得稅、房價又高 退休族「賣大買小」攢不了錢

編譯易起宇／綜合報導
賣房利潤的免資本利得稅上限並未跟隨通膨調整，且近年房價上漲太多，開始影響美國的中產階級。(路透)
賣房利潤的免資本利得稅上限並未跟隨通膨調整，且近年房價上漲太多，開始影響美國的中產階級。(路透)

聯邦政府從1997年開始對賣屋獲利逾25萬元的個人、或獲利逾50萬元的夫婦，課徵資本利得稅(capital gains tax)，這項政策的原本目標是最富有族群，但由於賣房利潤的免稅上限並未跟隨通膨調整，且近年房價上漲太多，開始影響美國的中產階級。

新聞網站「商業內幕」(Business Insider)報導，多名已退休或接近退休的年長人士表示，這項資本利得稅阻止他們換購較小的房，因為他們擔心那會侵蝕到他們用來生活的存款。這項稅法可能會讓獨居老人打消賣掉過大的房子給成長中家庭的念頭，使新手房(starter homes)短缺情況惡化。

近幾年來售屋會被課徵此稅的比率已翻增超過一倍。房產數據業者CoreLogic發現，2023年，美國售屋者獲利超過50萬元的比率有8%，比2003年的1.3%和2019年的3%大幅上升。若將門檻按通膨調整，1997年的25萬元到了2024年應該上調將近一倍至49.6萬元。

自1978年來就住在加州曼哈頓海灘(Manhattan Beach)的71歲退休人士李文(David Levin)和他的妻子，想賣掉他們的四房住宅，在附近找一間小一點的房子。他倆1991年以63.2萬元買下這間房，投資已經回本，現在估計已漲到280萬元。

李文打算用賣房所得來支持他和妻子的退休生活，但他估計無法負擔繼續住在曼哈頓海灘或附近地區，因為他們賣房將需支付數十萬元的資本利得稅，「賣掉房子付資本利得稅後，光靠剩下的錢，我們在這個地區買不起像現在一樣好的房子」。

一些國會議員注意到這個問題。加州民主黨聯邦眾議員帕內塔(Jimmy Panetta)已提案將免稅門檻調高一倍至個人50萬元和夫婦100萬元，並且未來將隨通膨調整。

帕內塔說：「我確信，這種最簡單、直接的修正，將讓擁屋者能夠賣掉大房、換成小房。這也是擴大房市、解決住房負擔能力問題的最合常理方式，更能確保更多家庭有管道擁有自己的房子。」

對賣房利潤課徵的資本利得稅妨礙長者換購較小的房，因為他們擔心那會侵蝕他們用來生活...
對賣房利潤課徵的資本利得稅妨礙長者換購較小的房，因為他們擔心那會侵蝕他們用來生活的存款。(美聯社)

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