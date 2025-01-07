憂川普派兵越境掃毒 墨先動手清理門戶

墨國官員稱正在討論建立一支菁英執法小組，這些人員將接受美國執法單位的審核和訓練，以便在墨西哥採取行動打擊犯罪分子。(路透)

美國數據顯示芬太尼是服用過量致死人數最多的藥物，2023年約7萬6000名美國人喪命。墨國政府擔憂川普 上台後除將向墨西哥 商品加徵25%關稅，可能還會直接採取軍事行動，打擊國境以南的毒梟，因此已開始動手清理門戶作為回應。

華爾街日報報導，川普威脅將派兵進入墨西哥境內打擊販毒組織(cartel)、將集團及領導人認定為外國恐怖分子、實施海上禁運以防毒品 越境等。根據川普第一任期的國防部長艾思博(Mark Esper)2022年的回憶錄，川普曾考慮下令以飛彈轟炸墨西哥的製毒大本營，但被艾思博勸阻。

美國任何單方面軍事行動都將受到所有墨西哥政黨譴責；官員表示美國軍事行動將終止美墨執法和軍事部門之間的所有合作，任何在墨國境內殺害或抓捕毒販的美國士兵或探員，都可能面臨謀殺或綁架指控。

墨總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)已迅速表明政府在毒品和移民問題上並不手軟，追蹤了最大的西納羅亞州(Sinaloa)販毒集團走私者，破獲了創紀錄的1.3噸毒品，並派安全部長前往該州奪回控制權。該集團被認為是向美走私芬太尼的主腦，幫主贊巴達(Ismael "El Mayo" Zambada Garcia)7月落網後，幫內兩派系上演地盤爭奪戰，過去三個月已造成500多人死亡、600人失蹤。

墨西哥的組織犯罪集團控制著該國約三分之一的地區，這些地區的地方政府有時與犯罪集團無異。這些團體以無人機、地雷和自製裝甲車駁火，有時還與政府爭奪路線、港口和領土的控制權、勒索或強盜國營石油公司等企業。

墨國官員稱正在商談建立一個菁英執法小組，這些人員將接受美國執法單位的審核和訓練，以便在墨西哥打擊犯罪分子。薛恩鮑姆若能在西那羅亞州取得進展，將能大幅拉近與川普的關係。有民調顯示若能結束販毒集團暴力，大多數墨西哥民眾贊成美國探員甚至士兵駐紮該國。