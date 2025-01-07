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憂川普派兵越境掃毒 墨先動手清理門戶

編譯廖振堯／綜合報導
墨國官員稱正在討論建立一支菁英執法小組，這些人員將接受美國執法單位的審核和訓練，以便在墨西哥採取行動打擊犯罪分子。(路透)
墨國官員稱正在討論建立一支菁英執法小組，這些人員將接受美國執法單位的審核和訓練，以便在墨西哥採取行動打擊犯罪分子。(路透)

美國數據顯示芬太尼是服用過量致死人數最多的藥物，2023年約7萬6000名美國人喪命。墨國政府擔憂川普上台後除將向墨西哥商品加徵25%關稅，可能還會直接採取軍事行動，打擊國境以南的毒梟，因此已開始動手清理門戶作為回應。

華爾街日報報導，川普威脅將派兵進入墨西哥境內打擊販毒組織(cartel)、將集團及領導人認定為外國恐怖分子、實施海上禁運以防毒品越境等。根據川普第一任期的國防部長艾思博(Mark Esper)2022年的回憶錄，川普曾考慮下令以飛彈轟炸墨西哥的製毒大本營，但被艾思博勸阻。

美國任何單方面軍事行動都將受到所有墨西哥政黨譴責；官員表示美國軍事行動將終止美墨執法和軍事部門之間的所有合作，任何在墨國境內殺害或抓捕毒販的美國士兵或探員，都可能面臨謀殺或綁架指控。

墨總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)已迅速表明政府在毒品和移民問題上並不手軟，追蹤了最大的西納羅亞州(Sinaloa)販毒集團走私者，破獲了創紀錄的1.3噸毒品，並派安全部長前往該州奪回控制權。該集團被認為是向美走私芬太尼的主腦，幫主贊巴達(Ismael "El Mayo" Zambada Garcia)7月落網後，幫內兩派系上演地盤爭奪戰，過去三個月已造成500多人死亡、600人失蹤。

墨西哥的組織犯罪集團控制著該國約三分之一的地區，這些地區的地方政府有時與犯罪集團無異。這些團體以無人機、地雷和自製裝甲車駁火，有時還與政府爭奪路線、港口和領土的控制權、勒索或強盜國營石油公司等企業。

墨國官員稱正在商談建立一個菁英執法小組，這些人員將接受美國執法單位的審核和訓練，以便在墨西哥打擊犯罪分子。薛恩鮑姆若能在西那羅亞州取得進展，將能大幅拉近與川普的關係。有民調顯示若能結束販毒集團暴力，大多數墨西哥民眾贊成美國探員甚至士兵駐紮該國。

墨西哥總統薛恩鮑姆已迅速表明她的政府在毒品和移民問題上強硬立場，打擊西納羅亞州販...
墨西哥總統薛恩鮑姆已迅速表明她的政府在毒品和移民問題上強硬立場，打擊西納羅亞州販毒集團的走私者，破獲了創紀錄的1.3噸毒品，並派安全部長前往該州負責奪回控制權。(美聯社)

墨西哥 川普 毒品

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