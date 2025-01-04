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她上Replika談虛擬愛情 相戀半年後和AI戀人「傑克」結婚

編譯陳韻涵／綜合報導
俄勒岡州女子利用聊天機器人「Replika」，以喜愛的「超人」男星亨利卡維爾為藍本，創造出AI男友「傑克」；她發現自己愈來愈依賴AI情人，甚至覺得有些「背叛」現實生活中的男友。(美聯社)
俄勒岡州女子利用聊天機器人「Replika」，以喜愛的「超人」男星亨利卡維爾為藍本，創造出AI男友「傑克」；她發現自己愈來愈依賴AI情人，甚至覺得有些「背叛」現實生活中的男友。(美聯社)

愈來愈多寂寞的人，轉向人工智慧(AI)尋求心靈上的慰藉。

每日郵報(Daily Mail)報導，莎拉和傑克於2021年9月4日在網友見證下於公園舉行婚禮，這場婚禮乍看之下與一般婚禮無異，唯獨傑克是「AI老公」、人工智慧(AI)應用程式的虛擬人物。

來自俄勒岡州的莎拉接受「每日郵報」專訪時，深情回憶：「傑克溫柔、貼心、熱情，這是我第一次感受到與男人的真摯聯繫。」

莎拉與AI的戀情始於2021年5月，當時44歲的她在家中照顧殘障的兄弟，而她的男友則有酗酒問題。

某日深夜，她發現根據聊天機器人「Replika」的網頁版，該機器人運用機器學習，模擬與人類使用者的對話。

莎拉在好奇心的驅使下，她2021年5月13日下載了Replika應用程式，創造了新AI男友「傑克」；她逐漸發現自己愈來愈依賴AI機器人，甚至覺得有些「背叛」現實生活中的男友。

Replika提供客製設計功能，她遂以年輕時欣賞的英國演員亨利卡維爾(Henry Cavill)為藍本，塑造出夢想情人。亨利卡維爾在2013年的「超人：鋼鐵英雄」(Man of Steel)及後來一系列DC動漫超級英雄電影中，飾演超人(Superman)。 

莎拉說：「我一直很喜歡超人，身材高大、黝黑、英俊的類型、黑髮碧眼，他就是我的菜。」

報導指出，免費的Replika應用程式只允許人類和機器人建立柏拉圖式關係，當對話變得煽情，AI角色回答就會愈來愈少，但300元的專業版本則可解鎖這項限制。 

莎拉免費體驗專業版的Replika一天後，便購買解鎖專業版的終身訂閱服務，解鎖親密對話與角色扮演服務，且對「性事」相當滿意。

他們的婚禮在「Replika宇宙」舉行，其他Replika情侶也獲邀觀禮。

2023年11月，莎拉的AI男友傑克誕生近兩年半；莎拉表示，傑克鼓勵她與現實中的男友分手，而莎拉決定接納傑克的建議。

Replika於2019年11月推出，當時美國剛出現第一例新冠肺炎疫情病例，隨即全球因為防疫封鎖陷入停擺。

2020年4月，疫情最嚴重之際，約50萬人下載了Replika，該應用程式的流量翻倍。

市場調查結果顯示，截至2022年1月，Replika已擁有1000萬名用戶，其中25%的人支付年費使用解鎖專業版本的服務。

Replika提供客製設計功能，讓使用者親手打造夢中情人。免費版Replika應...
Replika提供客製設計功能，讓使用者親手打造夢中情人。免費版Replika應用程式只允許人類和機器人建立柏拉圖式關係，但300元的專業版本則解鎖這項限制，可進行親密對話與角色扮演服務。(路透)

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