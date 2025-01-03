苦等不到移植 這些病人決定試豬的器官

波士頓麻州總醫院2024年3月首創採用基因編輯豬腎為病患進行移植手術，不過兩個月後患者過世。(美聯社)

苦等不到匹配的稀有人體移植器官，部分病人決定嘗試用豬器官接受異種移植(xenotransplantation)。

美聯社報導，醫界開始在人體試驗豬器官移植實驗後不久，紐約大學 朗格尼醫學中心(NYU Langone Health)和麻州 總醫院(Massachusetts General Hospital)便陸續接到電話和電郵，詢問移植能否改用豬器官代替。

肯塔基州路易維爾市(Louisville)男子貝里歐斯(Alex Berrios)需要二度移植手術，但要找到另一名匹配的器捐者難如登天，他遂密切關注豬腎研究。

貝里歐斯說：「可能行不通，但我覺得值得一試。」

現在已有兩家美國公司希望在明年起進行全球首例異種移植臨床試驗，利用豬腎或豬心來救人。在研究人員微調如何妥善設計研究細節之際，潛在的志願者迫不及待地爭相諮詢是否符合移植資格。

53歲的阿拉巴馬州 婦女妥瓦娜‧魯妮(Towana Looney)2024年11月在紐約大學接受豬腎移植，術後恢復情況良好，讓她擺脫了八年來洗腎的痛苦。

此消息一出，需要器官移植的病患對豬器官移植的期待更高。

魯妮是全美第五個移植經過基因編輯的豬器官病患，迄今所有個案都是為別無選擇的對象所進行的緊急實驗。

先前的豬器官受贈者，分別移植兩個豬心和兩個腎臟，但都沒撐過兩個多月便撒手人寰，不過豬器官移植嘗試的失敗，並未阻止研究人員尋找替代品來彌補可移植器官的嚴重短缺。

馬里蘭大學移植外科醫師格瑞菲斯(Bartley Griffith)說，起初很難開口詢問命在旦夕的病患，是否考慮接受全球首例基因編輯的豬心臟移植手術。

他說：「我超怕提到『豬心』這個詞。」

令格瑞菲斯訝異的是，病患班內特(David Bennett Sr.)學豬叫來回應，甚至明確表示，即便最終失敗了，「也許你可以從像我這樣的病人身上，學到一些東西」。

班內特於2022年1月7日成為全球第一位接受基因改造豬心臟移植的病患，遺憾在術後兩個月的3月8日離世，時年57歲。