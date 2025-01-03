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張貼「需要1枚腎」 29歲費城音樂人沒等到就離世 她很幸運…

編譯周芳苑／綜合報導
俄勒岡州護士魯密絲在州際公路旁的大型看板登廣告找尋腎臟，一年後果真尋獲。(美聯社)
俄勒岡州護士魯密絲在州際公路旁的大型看板登廣告找尋腎臟，一年後果真尋獲。(美聯社)

費城音樂家彼得森(Dave Petersen)為了求生存，在整座城市到處張貼「需要一枚腎」的貼紙，以游擊行銷方式苦尋腎臟捐贈者，但最終沒有等到，日前在睡夢中去世，年僅29歲。

彼得森18歲時被診斷患有多囊性腎病變(PKD)，2024年稍早被迫摘除腎臟。從2023年7月起每周接受三天腎透析以來，他在費城各處的電線桿、火車站、酒吧洗手間等地張貼貼紙尋求腎臟，並寄給在20州的朋友，希望他們幫忙張貼。他去年9月接受媒體訪問還提到，「我幾乎是每一處都貼上貼紙，也許有人會覺得應該挺身而出，那個人可能就有最適合我的腎臟」。然而，彼得森終究沒有及時找到配對者。

透過全國等待名單找到屍腎來移植，通常需等三到五年，因為供不應求。有些人雖想捐贈器官，但因罹患糖尿病或癌症而被排除。

根據全國腎臟基金會(National Kidney Foundation)，病患靠透析可活五到10年，視個人健康狀況而定。一些人靠透析活達30年之久。

俄勒岡州的急診室護士魯密絲(Roxane Loomis)就幸運多了。她20年前得知腎功能衰退，雖然監控血壓並且避免攝取蛋白質，但到了2014年，她的腎臟已經運作很勉強，她覺得惡心疲倦，開始每周三次接受透析。

魯密絲在腎臟捐贈等待名單四年半時，她的醫生勸她找個活體捐贈者，並說他有病人豎立大型看板尋腎，結果找到捐腎者。魯密絲決定效法，她於2017年2月7日付費，在尤金市(Eugene)5號州際公路旁的大型看板登廣告找尋腎臟，上面放她的照片，並寫上「尤金市護士需要腎臟捐贈」，一年後她果真尋獲。

一家戶外廣告公司讓魯密絲在其他地方的看板免費登廣告，結果共有60人連絡她表示願意捐腎。但經過嚴格篩檢後，只有波特蘭一名產科護士通過多數檢驗，不過卻碰到一個難題：她的血型是陰性O型，而魯密絲是陽性O型。

在捐贈者與接受者的器官不匹配時，可進行腎臟交換(kidney swap)，也就是波特蘭護士代表魯密絲把腎捐給馬里蘭與她相容的一名婦女，作為交換，魯密絲獲得伊利諾一名32歲運動教練的腎臟，而這名教練是為他的姻親捐腎，他的姻親則獲威斯康辛一名25歲女子捐腎。魯密絲說，「我太幸運了，我獲得一名健康年輕人的腎臟。」

新澤西州男子雷波維茲遊迪士尼樂園時，穿著印有需要腎臟和相關資訊的運動衫。結果數周...
新澤西州男子雷波維茲遊迪士尼樂園時，穿著印有需要腎臟和相關資訊的運動衫。結果數周後，幸運獲得相配的腎臟接受移植。(美聯社)

費城 癌症 血型

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