對抗門廊盜賊 消費者裝門鈴攝影機 還替包裹買保險

網路購物日益普及，犯罪也應運而生，包裹送達門口之後常被「門廊盜賊」偷走。年終購物熱季期間，近半數消費者至少會碰到一起「門廊盜賊」案件。(美聯社)

華爾街日報報導，為了對抗從門口偷走包裹的「門廊盜賊」(Porch Pirates)，消費者願意嘗試各種方法，包括購買保險。

網路購物普及後，數百萬民眾買禮物、買菜都可上網完成，但包裹送達門口之後卻常被「門廊盜賊」偷走。個人理財資訊網站Valuepenguin指出，年底購物熱季期間，近半數消費者至少會碰到一起「門廊盜賊」案件。

為了防止包裹被偷，民眾如今花錢買昂貴的高科技設備，例如門鈴攝影機(doorbell cameras)、要價400元的帶鎖箱子，或者租借自助式置物櫃。 為了對抗從門口偷走包裹的「門廊盜賊」，消費者嘗試各種方法，包括花錢購買昂貴的高科技設備如門鈴攝影機、甚至租借自助式置物櫃等。(美聯社)

報導指出，現在還可以為包裹遭竊購買保險。日前剛在全美推出的訂閱式初創服務PorchPals，為消費者為網購商品買保險，年費120元理賠範圍包括最高2000元的貨品，或者每年最多可以申請三次理賠。

包裹遭到偷竊的消費者，通常可以要求零售商重新寄貨。報導指出，店家沒有義務重新寄貨，但不願失去客戶。零售業者通常繳交郵遞保險給聯邦快遞(FedEx)或美國郵局(US Postal Service)，不過包裹一旦送到收件人住址門口，保險條件就結束，而且零售業者付給郵遞業者的保險，價值可能低於消費者購買商品的金額。

PorchPals原本只在加州推出，如今服務範圍擴大到全國。消費者將信用卡或簽帳卡(debit card)與PorchPals帳戶聯結之後，所有送貨上門的刷卡消費，不管是買菜或外帶，都在PorchPals保險範圍之內。

PorchPals沒有自付額(deductible)要求，所有理賠都在72小時之內完成付款。

Valuepenguin保險專家桑加米希瓦(Divya Sangameshwar)說，一年最多申請三次理賠的規定，意味著這項服務對於最需要包裹保險的消費者來說最不實用。統計顯示，「門廊盜賊」喜歡針對同一地點重覆下手，過去一年曾有包裹被偷的民眾當中，超過25%表示包裹共被偷過三次以上。

第一資本金融集團(Capital One)購物研究調查顯示，消費者加裝避免包裹遭竊的監視器平均花費約143.45元。