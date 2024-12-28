卡皮巴拉暴紅 躍節日禮品人氣王

佛州晞棕櫚灘動物園裡的水豚，這種半水生草食性動物原產於南美洲，是世界上體型最大的嚙齒動物，2023年一躍成為全球網路最受歡迎的動物明星，今年更成為假日購物季最受吹捧的「熱門」動物。(美聯社)

原產於南美洲的半水生草食性動物水豚(capybara)，是世界上體型最大的嚙齒動物，身長可達134公分，在華人圈子其諧音為「卡皮巴拉」。

日本 早在2000年將其打造成卡通版角色，2010年一個水豚泡溫泉的視頻讓牠開始在網上走紅，2023年一躍成為全球網路最受歡迎的動物明星，今年更成為假日購物季最受吹捧的「熱門」動物，由牠衍生出來的各種禮品琳瑯滿目，每樣都大受歡迎。

水豚拖鞋、錢包、長袍、可愛的水豚絨毛玩偶、床上用品、T恤、手機殼、杯子、鑰匙鏈，幾乎所有傳統禮品都會見到其身影。 由於人氣高漲，水豚的周邊商品也跟著熱賣；圖為水豚造型的絨毛娃娃。(取材自Amazon)

蠑螈、貓頭鷹、刺蝟、狐狸乃至樹懶等，都曾經是人們的焦點，透過動物作為新的零售及節日禮物並非新鮮事，但產業專家指出，社群媒體 放大哪些動物是否熱門，從而推動了一個潮流。

在伊利諾州擁有Learning Express Toys特許經營權近30年的德爾(Richard Derr)指出，這些動物在TikTok、Instagram及其他社交媒體平台上的發布的視頻，確實讓牠們受瘋狂吹捧起來。

市場研究公司Circana的副總裁兼玩具行業顧問倫內特(Juli Lennett)解釋，新冠大流行期間推動了毛絨玩具銷售的飆升，也增加了對新的有趣品種的需求。

她說，今年首9個月，「毛絨動物」的銷量比2019年同期成長了115%，相對同期其他玩具總銷量只成長38%。而水豚這種毛絨動物本就很吸引，加上社媒的推波助瀾，變得最受歡迎。

佛蒙特州泰迪熊公司產品設計師克萊頓 (Cassandra Clayton) 表示，以成人為對象的銷售，也刺激了對這種獨特「毛絨動物」的需求。

她說，毛絨動物是永恆的物品，成年人會透過舒適的物品來幫助減壓和自我放鬆。