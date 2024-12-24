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英老婦遊美病倒「醫藥費驚人」無法回國 家屬揭沒買保險理由

編譯潘勛／即時報導
英國老婦人沒醫療保險便赴美，結果病倒，住院已三周有餘，目前無力返國。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@MART PRODUCTION）
英國老婦人沒醫療保險便赴美，結果病倒，住院已三周有餘，目前無力返國。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@MART PRODUCTION）

一名英國76歲老婦人派翠西亞‧邦亭(Patricia Bunting)沒保旅遊險赴美，結果病倒卡在佛州醫院，醫療費用驚人，她親屬上眾籌網(GoFundMe)幫她回家經費募款，結果收到大批仇恨留言，親屬說明狀況盼能釋疑，盼好心人助他們一家聖誕節團圓。

每日郵報(Daily Mail)報導，邦亭2022年初被診出肺部有慢性病，開始使用呼吸機，另有心房顫動而心律不整；在11月之前她曾赴美旅遊20次，喜歡美國的風土人情，但被診出有病後便不再遊美。

為了這次與有自閉症孫子遊美，邦亭存錢三年；行前也想保險，但她女兒艾瑪說，業者向她的報價是3000英鎊(約3760美元)，女兒勸她乾脆別去了，但老婦人覺得應該會沒事才對。

邦亭這次美國行三周，在預定返家11月23日的前五天，她在飯店浴室昏倒，急送奧蘭多菲利普斯醫院(Orlando Health Dr. P. Phillips Hospital)；因染上新冠病毒，在加護病房待了五天，接下來出現肺炎，還有腸出血、雙腿血凝塊。

邦亭狀態危急，無法出院，住院費用與日俱增，無法負擔；目前已住院三周多，費用可能要數萬英鎊。如果用2021年在美國住院開銷平均每天2883美元來算，她目前要花的住院費將近7萬1426美元，加計急救費用則更高。

邦亭的親戚想讓她回英國，接受英國國民保健署(NHS)照護，於是上眾籌網呼籲善心人士幫忙，預計募5萬英鎊，目前收到3萬1000英鎊以上。親屬們本希望她能搭專業的救護機，有病床及氧氣，在醫療人員陪護下送回英國，但後來才知道那種醫療救護機就要花13萬英鎊，遑論目前的住院救治費。

發起眾籌募款以來，邦亭一家人收到1200多筆捐款，金額由5到2000英鎊不等；但也收到一些令人不快的訊息，有些「鍵盤俠」指責艾瑪誇大母親的病情及醫藥費，甚至指斥他家在訛錢。

艾瑪表示自己無語，只能說明她們一家是工人家庭，同時對任何沒有旅遊保險還想海外行的人釋出要多想想的警訊，她說，「別那麼做，不值得的，別以為保險是沒必要的開銷」。

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