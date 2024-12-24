刁難小事、壓低績效…不付遣散費逼退員工 老闆招數多

部分企業領導階層想要縮減人事支出，又不願負擔資遣費用時，往往會動歪腦筋逼退員工。(美聯社)

當企業領導層認為招聘過度導致營運費用過高、某個產品線不再受歡迎、甚至是人工智慧 (AI )正在減少所需人力，又不認為值得重新部署人才時，可能就會動腦筋逼退員工，如此還無須負擔遣散費；然而最後，這些招數恐只會造成雇主、員工雙輸局面。

有線電視新聞網(CNN)報導，其中一招便是一周五天強制進辦公室上班。新任政府效率部(DOGE)共同主管的馬斯克 (Elon Musk)與拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)便在一份聲明直言：「要求聯邦雇員每周進辦公室工作五天，將導致一波自願解雇潮，而我們對此表示歡迎。」

一般企業不會說得這麼直白，但人力資源顧問、曾任財富500強公司人力資源資深副總的梅舒克(Jesse Meschuk)說，大多數公司都知道這麼做，會出現人員流失。

另一招則是可能創造讓員工更難做事、厭惡工作、剝奪歸屬感的環境，像是大幅減少你的工作量、不讓你參與關鍵項目等等，讓你陷入困境；或是以「微觀管理」(micromanagement)處處刁難小事、刻意壓低績效評估來沒收加薪或獎金、故意升職他人而不是你、或制定績效改進計畫(performance improvement plan)，但並不真的想幫你進步。

梅舒克不贊同任何前述策略，指出這些舉動不僅僅影響到目標員工而已，其他員工也看在眼裡，而「最好的人最先走，他們就是最先說不要每周五天進辦公室的人，因為他們有選擇」。最後企業看似省下人力成本，卻也流失明星員工、營造惡性文化。

梅舒克認為，如果經濟上可行，更好的方法是制定長期自願解雇方案，雖然這公司須付出更多，但隱性成本可能較低。

在員工角度，即使看起來不尊重和不公平，但「自由雇傭」(at-will employment)下驅逐策略通常完全合法。公司可以任何理由或無理由便解雇員工，除非能證明雇主是因為年齡、性別、種族、國籍而解雇。

律師海勒(Brian Heller)表示，這種情況下唯一籌碼就是不要辭職，留下來能做最好的事就是更加努力工作，讓人們看到你的成果。