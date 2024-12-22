氣溫高於平均值 全美48州銀色聖誕可能落空

今年聖誕節前後幾天，美國本土48州的氣溫高於平均，預計大多地區只會下雨而不是下雪，期待今年有個銀色聖誕的民眾恐怕會大失所望。(美聯社)

聖誕節 即將來臨，但若期待今年有個銀色聖誕(white Christmas)恐怕會大失所望。天氣預報顯示，今年聖誕節當周，美國本土48州的氣溫高於平均數值，預計大多地區只會下雨而不是下雪，看來聖誕老公公得要打著傘來派送禮物了。

根據國家海洋及大氣管理局(NOAA)的定義，「銀色聖誕」必須是在聖誕日的早上，地面積雪最少有1吋厚，今年聖誕節唯一可能符合這個標準的地區，將是洛磯山脈及美加邊境 沿線。

來自西部大氣河流水氣在聖誕日進入洛基山脈，只會為較高海拔地區帶來小雪，其餘地區都是下雨。

中西部的北達科他、明尼蘇達、威斯康辛、密西根、紐約州 北部、佛蒙特、新罕州及緬因州北部等地區也有機會，但即使下雪也不會是白雪皚皚的情景。

AccuWeather的高級氣象學家預計，儘管大西洋開始形成一個暴風雪系統，紐約州中部及北部或有機會聖誕降雪，但紐約市「白色聖誕」的機率極低，甚至為零。

氣象預測24日平安夜，一股寒冷天氣將從五大湖地區轉移到東北部，這股冷空氣將為東北內陸地區帶來約半英尺厚的積雪。

南部來自墨西哥灣的濕氣將為密西西比河谷持續帶來陣雨，預計整個聖誕節都是一片潮濕，大部分地區氣溫遠高於冰點。

西部則有一條大氣河流帶來降雨，有機會下雪的是在美加邊境一段的喀斯喀特山脈(Cascade Mountains)。

到了25日聖誕日，大多數地區基本上不會有降下新雪。

根據NOAA的數據，美國本土過去40年出現「白色聖誕」的機率愈來愈少，符合了地球長期暖化的現實，愈來愈多地區出現白色聖誕節的機會只減不增。

由於預計在年終前不會有重大風暴及雪暴的警告，對於有意在聖誕假期出行的民眾來說，幸運的不會受到惡劣天氣影響。