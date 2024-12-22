華人留學生在美慶生偶遇「天使情侶」 結帳1舉動驚喜感動

華人留學生在美國慶生遇到暖心的情侶檔。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Gary Barnes）

遇到好心的陌生人可以暖心一整天。有華人 網友近日在美國餐廳用餐慶生，她將蛋糕分食給隔壁桌的情侶，想不到對方不只幫忙拍照留念，還主動替她買單，結帳金額高達245美元，讓她直呼非常窩心。其他人笑稱「我一定要努力賺錢當散財童子」。

一名華人留學生在小紅書貼文表示，她和朋友們近日在美國一間高端餐廳慶祝自己20歲生日，意外經歷了一段溫暖的故事。當日入座後，她注意到隔壁有一對穿著時尚、舉止優雅的情侶。慶祝過程中，因為蛋糕太大所以她們分享給這對情侶時，對方熱情接受並主動幫忙拍照留念。正當壽星準備買單時，服務員卻表示他們的帳單已被那位男士支付，總金額高達245美元，令她又驚又喜。

這位好心女子和她的男友不僅為壽星買單，還送上祝福：「好好學習，但也別忘了享受生活」。這句話深深觸動了壽星，讓她重拾對生活的動力，也啟發她未來希望能幫助他人。這次意外的善意讓她感受到生活的美好，並在新的一年期許大家都能擁有好心情，遇到更多溫暖的人與事。

其他人留言「好今天開始努力賺錢帶給別人幸福」、「我一定要努力賺錢當散財童子」、「好暖心的經歷啊！美國還有這麼善良的人」、「那真的是要感動到哭吧」、「總算刷到了一個在美國遇到善良的人的帖子，我最近刷到的都是什麼種族歧視，在路上被人罵，潑水，搞得我明年短期去旅行都有點害怕」。

還有人分享自己的經驗，留言「有次去星巴克一個流浪老太婆進來站在瓶裝水的地方，想偷瓶裝水，剛好我坐在那附近。她緊張的看著我最後放棄了。她在門外撿地上垃圾，我買了大杯的咖啡送給她，她驚呆了，眼裡有淚笑著跟我說，她第一次喝咖啡。真好喝」、「我和老公在舊金山市政廳領證結婚那天晚上，去了一家米其林三星餐廳奢侈一把，提前預定了桌上玫瑰和酒，還讓店家給我們打燈。吃到一半看起來很潮一黑人小哥過來驚訝地看到問我們是什麼occassion，問到後一臉驚喜開心然後祝福。最後結帳的時候總價快700美元，服務生說我們這桌已經付了，當我們眼光都望向黑人小哥那桌的時候，他端著威士忌向我們致意，那一刻真的太感動於陌生人的善意和祝福」。