賓州也有「伯利恆」 摩拉維亞教徒以蠟燭、愛筵慶祝聖誕

1741年聖誕節前夕，源自捷克的摩拉維亞教派基督徒來到賓州落腳，以耶穌誕生地伯利恆為居住的城市命名。將近300年後，伯利恆摩拉維亞教會依然依照傳統方式慶祝聖誕節。(美聯社)

1741年聖誕節 前夕，來到賓州 的摩拉維亞(Moravian)教徒以耶穌誕生地伯利恆(Bethlehem)為當地城市取名。將近300年後，賓州伯利恆摩拉維亞教會每逢聖誕季節依然維持慶祝傳統。

中部摩拉維亞教會是賓州伯利恆第一個教會，也是北美地區年代最悠久的摩拉維亞教會。遵循教義與教條建立社區、強化社區，就是摩拉維亞教會的核心行動與傳統。(美聯社)

摩拉維亞教會聖誕節慶祝傳統之一，就是手工製作象徵耶穌帶給世界光明的數千支蜜蠟蠟燭。(美聯社)

流傳已久的慶祝傳統包括，透過木材雕塑的小型聖誕飾品(putz)描述耶穌誕生故事，手工製作象徵耶穌帶給世界光明的數千份蜜蠟蠟燭，並且舉辦愛筵(lovefeast)。教友欣慰聖歌演唱時，在教堂長椅上享用甜麵包與咖啡的簡單餐點。

中部摩拉維亞教會(Central Moravian Church)資深牧師賈妮爾‧萊斯(Janel Rice)說：「就像所有摩拉維亞傳統習俗一樣，最重要的部分是讓大家聚在一起。」中部摩拉維亞教會是伯利恆第一個教會，也是北美地區年代最悠久的摩拉維亞教會。她說，遵循教義與教條建立社區、強化社區，就是摩拉維亞教會的核心行動與傳統。

萊斯表示，摩拉維亞教友慶祝耶穌、馬利亞(Mary)與約瑟(Joseph)的故事，是因為祖先當年受到宗教迫害之後遠走他鄉並建立難民教會，耶穌誕生故事更提醒世人，現在有大量民眾因為世界各地的戰爭、暴力或迫害必須逃離家鄉。

教友莎拉‧瓦斯庫拉(Sarah Wascura)說，重要的是，耶穌誕生不只是2000年前的故事而已，還是現今的故事。她說，對於現今世界裡的難民，我們要根據故事裡的話語給予庇護與照顧，「愛他們就像我們愛自己一樣」。

摩拉維亞教會是新教徒之中歷史最古老的教派之一，名稱來自現在是捷克共和國的古代波希米亞省(Bohemia)、摩拉維亞省(Moravia)。

摩拉維亞教會起源來自於宗教改革家胡斯(John Hus)率領抗議運動，對抗羅馬天主教階層制度。胡斯主張教友應該參加彌撒，用母語捷克語讀聖經，而不是用拉丁文。胡斯遭控為異端邪說，1415年遭火刑處死。信眾持續宣揚胡斯理念，1457年成立摩拉維亞教會。

遭到迫害的摩拉維亞教徒後來逃亡到德國 黑恩胡特(Herrnhut)，再輾轉在賓州落腳。摩拉維亞信徒居住的社區和建築有如理想城市，聯合國教科文組織列為世界遺產，包括在丹麥、德國、英國北愛爾蘭和賓州伯利恆四個社區。