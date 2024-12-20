天災多 房險續約遭拒激增3倍 無房險＝無法貸款＝買不起房子

加州部分地區因為森林野火風險日益增加，房屋保險費用大增。(路透)

紐約時報報導，氣候變遷 導致天災變得頻繁之際，保險 公司卻紛紛拒絕房屋保險續約，消費者若沒有房屋保險就無法取得貸款，沒有房貸恐怕就買不起房子，失去房屋保險已經成為某些民眾的切身之痛。根據參院預算委員會(Senate Budget Committee)18日公布調查報告，全美有200多個郡縣，2018年以來保險公司拒絕讓房屋保險續約的比率增加至少3倍。

新墨西哥州 銀市(Silver City)郊區居民茲米爾(Richard D. Zimmel)上周收到保險公司信函，通知房屋保險到期後不再續約。茲米爾居住的山區近幾年愈來愈常發生火災，他除了修剪住家附近樹木、在庭院鋪上碎石避免火星蔓延，為萬一發生森林大火在住家周圍建立緩衝區(buffer zone)，住家外牆使用防火灰泥( fire-resistant stucco)，屋頂採用耐燃鋼鐵材質，結果還是被家園保險公司(Homesite Insurance)拒絕續保，理由是野火風險過高。

報導指出，自從2018年以來，全美累計190萬件房屋保險契約中止，「不再續約」(nonrenewed)在房屋保險業頻頻出現。失去房屋保險的後果極為嚴重，絕大多數美國民眾可能無力買房，保險公司眼中天災風險過高的社區，房價可能崩盤，對當地學校、警局與其他基礎服務來說，等於稅收大幅縮水。

美國產物保險協會(American Property Casualty Insurance Association，APCIA)表示，有關房屋保險不再續約的訊息，不能為氣候變遷衝擊提供有意義的資料，因為無法看出每一家保險業者如何做出決定。

參院預算委員會主席、民主黨羅德島州聯邦參議員懷特豪斯(Sheldon Whitehouse)則說，調查報告公布數據非常重要，可以做為嚴重的經濟崩潰(economic crash)是否發生、何時出現的預測指標。

統計顯示，保險公司退出房屋保險市場除了發生在眾所周知的佛羅里達州、加州，不再續約案件大量增加也出現在墨西哥灣沿岸，包括阿拉巴馬州、密西西比州，還有大西洋沿海地區如北卡羅來納州、南卡羅來納州、維吉尼亞州以及新英格蘭地帶。美國內陸地帶、大平原區某些地點以及西部內陸山區，甚至夏威夷州，房屋保險無法續約的案件同樣大增。

茲米爾接到通知函之後便與州農保險公司(State Farm)聯繫但遭拒絕，後來一家規模較小的保險公司雖然願意提供保險，但保費卻比原本費用增加約三分之一。