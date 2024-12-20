從佛州到西岸 共有公寓管理費飆漲

佛州10月颶風過後，一對夫婦在清理公寓的陽台。共有公寓管理費飆漲，讓佛州民眾憂心。(美聯社)

從佛羅里達州到西岸各大城市，共有公寓(Condo，康斗)管理費飆漲程度，讓許多民眾憂心房地產危機已經從佛州 向全國蔓延。

根據英國每日郵報(Daily Mail)報導，距離猶他州 鹽湖城不到半小時車程的邦蒂富爾(Bountiful)，當地一棟共有公寓的屋主最近收到社區管委會通知，告知管理費即將調漲至800元以上：「由於住房成本上揚，還有保險 費從1萬7000元一口氣暴增至10萬8000元，立即造成財務挑戰。」

社區住戶之一、霍恩(Douglas Horne)夫婦在四年前入住時，每月管理費僅385元，一旦管理費調漲超過800元，就已經超過每月房貸三分之二。

住房成本大增現象原本集中在佛州與德州部分地區，如今連猶他州的屋主也面臨相同危機，霍恩妻子艾蜜莉(Emily Horne)坦承：「要我們繳800元管理費，讓我們連搬家都變得困難。」霍恩自己也坦承：「感覺被困住了。」

根據資料顯示，由於社區一間公寓慘遭祝融之災，需要進行整修，舊保單被保險公司撤銷，必須重新投保，讓定居近四年的住戶洪齊克(Kelsey Hunziker)相當不滿：「要求我們為此事付出代價，實在非常荒謬。」並痛批：「我已經沒有太多積蓄，作法太粗暴。」

另外管委會為體恤住戶，同意每月管理費調整17%，再一次性繳納3000元做為替代方案，仍無法讓住戶滿意，住戶之一巴尼特(Calvin Barnett)雖然手頭有近3000元儲蓄，但這筆存款是為明年元月新生兒誕生之用。

根據金融資訊公司史坦普全球(S&P Global)統計，猶他州遭遇極端氣候的機率較低，但該州去年房屋保險費率仍上漲兩成，至於天災頻傳的佛州，不斷上漲的管理費與保險費讓當地房地產銷售呈螺旋狀下滑。