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健保惹議 聯合健康CEO：制度不完美 數十年東拼西湊結果

記者顏伶如／綜合報導
聯合健康集團執行長維帝坦承美國健保制度「並不完美」。（路透）
聯合健康集團執行長維帝坦承美國健保制度「並不完美」。（路透）

聯合健保公司(UnitedHealthcare)執行長湯普森(Brian Thompson)4日在紐約遭槍殺後，引發輿論軒然大波。聯合健康集團(UnitedHealth)執行長(CEO)維帝(Andrew Witty)13日首度針對消費者對保險業者的強烈批判公開發言，坦承美國健保制度「並不完美」，是否提供給付的決策「沒有獲得充分了解」。

維帝投書紐約時報稱：「我們知道健保制度運作不如預期，我們知道民眾深感挫折。」他說：「沒有人會設計出像我們這樣的制度。目前的制度也不是任何人設計的，而是數十年來東拼西湊的結果。」

有線電視新聞網(CNN)分析，湯普森之死讓美國民眾對擁有健保計畫的不滿推上風口浪尖，社群網站出現大量網友吐苦水。健保新聞網站STAT公布有關聯合健康集團的系列調查報導，披露內容包括使用電腦演算法切斷紅藍卡(Medicare)持有人的復健給付等。

民怨沸騰，聯合健保公司與其他保險業者是否將因此調整策略，或者促使國會議員推動立法，都有待觀察。專家分析，某部分取決因素在於身為消費者的病患，是否持續為爭取個人權益出聲。

過去就有消費者堅持之下，讓健保業者做出改革的成功實例。1997電影「愛在心裡口難開」(As Good as It Gets)便呈現了消費者爭取健康維護組織計畫(health maintenance organizations，HMOs)限制鬆綁的過程。受到壓力的保險業者後來因此推出更多限制較少、但成本較高的優選醫療機構計畫(preferred provider organizations，PPOs)。

專家指出，美國健保制度相當複雜，涉及機構非常多，每家保險公司都有各自的病患醫療、財務考量，能夠遊說國會議員的財力也不一樣，因此很難輕易完成改革。

旨在改進紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)預先授權(prior authorization)機制的法案，2022年在參院未能過關，因為無黨派組織國會預算處(Congressional Budget Office，CBO)估計法案通過後的10年裡，成本開銷上看160億元。

民怨沸騰是否將讓健保業者調整策略，還有待觀察。（路透）
民怨沸騰是否將讓健保業者調整策略，還有待觀察。（路透）

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