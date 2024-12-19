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同時對抗重病、保險 病患痛批健保殘酷

編譯周芳苑／綜合報導
有病患X光檢查時發現肺部有結節，但保險公司不批准他做核磁共振檢查，所以仍不知道自己是否患癌症。圖為一名病患正在做MRI。（路透）
有病患X光檢查時發現肺部有結節，但保險公司不批准他做核磁共振檢查，所以仍不知道自己是否患癌症。圖為一名病患正在做MRI。（路透）

涉嫌槍殺聯合健保(UnitedHealthcare)執行長湯普森(Brian Thompson)的26歲兇嫌孟喬內(Luigi Mangione)日前被逮捕；案發後，許多人對健保業壓抑已久的憤怒大爆發，成關注焦點，社群媒體湧現被拒醫療、被拒保險給付以及對複雜體系不滿的貼文與視頻。

印第安納州26歲居民蘇卡拉斯 (Arete Tsoukalas)便飽受美國醫療保險系統之苦，三年前被診斷患白血病，保險公司對她所需要的藥物承保，但她每月須自付1萬3000元；由於她剛從大學畢業無力負擔，不得不停藥三個月，透過藥品製造商的援助計畫才有藥物。如今接受治療時，還要花幾小時打電話與保險公司爭論。

蘇卡拉斯認為，沒有人應同時對抗癌症和保險，美國健保是非常殘酷的制度。

健保政策非營利組織「凱澤家族基金會」(KFF)於2023年發布調查顯示，多數參保美國成人一年當中至少經歷一次健保問題，包括給付被拒絕；但仍有81%受訪者將其健康保險評為優秀或良好。

聯合健保執行長遭槍擊以來，已有200多名讀者寫信給有線電視新聞網(CNN)講述與保險公司打交道的不快經歷，提到尋求治療和護理時被拒、收到意外醫療帳單以及在試圖解決問題時遭逃避，還要支付高額保費和自付額。

科羅拉多州43歲居民羅森布魯姆(Isaac Rosenbloom)X光檢查時發現肺部有結節，但保險公司不批准他接受核磁共振檢查(MRI)，仍不知道自己是否患癌症，他打算申訴。

有些人即使被保險拒絕，仍接受醫生建議進行治療，最終導致巨額帳單。根據KFF於2022年調查，全美約41%成人因醫療或牙科費用而負債；另對2021年人口普查數據分析，全美醫療債務至少2200億元。

麻州70歲居民杜奎特(Melanie Duquette)今年做了背部手術須接受復健，但是六周後保險公司拒絕繼續給付。她雖每個月花數百元買優質保險，卻仍背負1萬4000元帳單，恐被迫宣告破產。她生氣地說，保險業賺大把鈔票卻拒絕付醫療費。

印第安納州26歲居民蘇卡拉斯患白血病，保險公司給付她所需的藥物，但她每月須自付1...
印第安納州26歲居民蘇卡拉斯患白血病，保險公司給付她所需的藥物，但她每月須自付1萬3000元，透過藥品製造商援助計畫才有藥物。(取材自領英)

醫療保險 健保 癌症

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