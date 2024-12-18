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小費文化變了 逾2/3持負面看法 不喜乾洗店等也索小費

編譯廖振堯／綜合報導
有餐廳老闆嘗試支付服務生較高工資，顧客不用給小費，但發現這種做法行不通。圖為俄勒岡州波特蘭市一家餐廳的桌上，擺著不用付小費的說明。(美聯社)
有餐廳老闆嘗試支付服務生較高工資，顧客不用給小費，但發現這種做法行不通。圖為俄勒岡州波特蘭市一家餐廳的桌上，擺著不用付小費的說明。(美聯社)

現在幾乎每個收銀台前的顧客，都會被問這個令人厭煩的問題：是否願意留小費。許多美國民眾認為小費文化已經失控，這究竟是自發的善意還是窮追不捨的義務？

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，丕優研究中心(Pew Research Center)2023年11月的一項調查發現，72%的人認為現在期待顧客會給小費的店家比五年前更多，如乾洗店、五金行這類過去不收小費的店，現在也開始要求付小費。

紐約州波基普西市(Poughkeepsie)Nuvance Health神經科學研究所資深副院長萊特(Paul Wright)博士表示，付小費時大腦會釋放多巴胺（dopamine）、催產素(oxytocin)等讓人感覺良好的物質，「給小費與做善事非常相似，許多人這樣做是為了讓自己感覺不錯，而不僅僅是為了付出給接受者。」

但許多民眾並沒有感受到多巴胺的愉悅衝擊，Bankrate去年6月的調查顯示，三分之二的美國人現在對小費持負面看法，三分之一的人認為已經失控。很多人只是因為內疚而給小費，一家咖啡店內的女士便說，「當有人用水汪汪的大眼看著我時，我會不會覺得更有義務給小費？大概吧。」

其他人則建議應該糾正工資過低的錯誤，一位咖啡店顧客稱，「人們的工資應該要足以生活，不該依賴小費系統。」

波基普西市餐廳1915 Wine Cellar老闆貝克(Russell Beck)便曾嘗試這樣做，向員工支付他們應得的工資。他的酒吧標明「請勿給小費」，並支付30元的時薪，然而他們的會計師說這個做法行不通，不是會導致關門，就是得改回原本的薪酬模式，沒有中間地帶。貝克說，不收小費的想法太天真了，現在有了小費，酒吧和員工都賺了更多的錢。

貝克自己給小費時都很大方，但他也說小費文化已經太瘋狂了，「我網購時賣家問我是否想給包裝盒子的人小費。有沒有搞錯？」

現在如乾洗店、五金行這類過去不收小費的店也開始要求付小費。圖為阿拉斯加一名顧客在...
現在如乾洗店、五金行這類過去不收小費的店也開始要求付小費。圖為阿拉斯加一名顧客在地震過後還來不及清理的五金店購物。(美聯社)

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