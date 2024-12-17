50歲後離婚 面臨財務規畫、心理調適2大挑戰

調查發現，國內年逾50歲的離婚率不斷增加，而且離婚後面臨的財務規畫與心理調適等挑戰也隨之提高。(美聯社)

根據丕優研究中心(Pew Research Center)調查發現，國內年逾50歲的離婚率不斷增加，而且離婚後面臨的財務規畫與心理調適等挑戰也隨之提高。

對於任何年齡層而言，離婚都會波及雙方經濟，尤其對中高齡影響更加深遠，人際關係專家金柏莉·貝斯特(Kimberley Best)說：「中年後離婚可能給雙方經濟帶來致命打擊。」她並補充道：「夫妻通常擁有共同退休儲蓄 ，一旦離婚分割財產，離婚後收入將遠低於預期。」

根據研究發現，中年後離婚後雙方的經濟受損程度有性別差異，年逾50歲女性離婚後生活水平下降45%，男性則下降21%，因為中年後女性領取的社安金金額較低，其中有25%可能窮困潦倒，而且夫妻離婚後要尋找負擔得起且方便安全的住家來滿足老後生活的需求，可能更加困難。

另外離婚對情緒與心理構成嚴重影響，尤其原本應該生活安定的中高年人可能在離婚後容易喪失原有安全感，導致悲傷、失落、焦慮與憂鬱等負面情緒如潮水般湧現，飽受情緒壓力折磨。

綜合心理諮商中心Executive Mental Health首席臨床長米雪兒·馮(Michelle Feng)說：「一旦結束婚姻關係，必須找到一種方法來重新調整並思考離婚後的意義、目的與人脈。」

她並解釋道：「離婚可能會剝奪夫妻雙方與家族其他人的互動結構，一旦喪失，我們會感到漫無目的，不屬於社會一分子並且孤獨。」

另外離婚的後果之一就是失去配偶身分，讓自尊與自我價值受挫，當事人被迫面對自我意識改變並在婚姻以外尋求重新定義個人的方法。

研究報告指出，三分之一年逾45歲與四分之一年逾65歲老人處於孤立無援狀態，這種困境尤其容易出現在男性身上，伴侶治療師凱特 ·恩格勒(Kate Engler)指言：「男性將一生時間與精力集中在工作，最後不是沒有朋友或是極度依賴妻子維持社交生活，一旦離婚後，會發現自己缺乏獨立行事的能力與信心。」