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滑雪、找姐弟戀…74歲銀髮離婚女 過著夢寐以求生活

編譯陳韻涵／綜合報導
銀髮離婚是近年流行文化中反覆出現的主題。影后梅莉史翠普2009年主演的「愛找麻煩」，描述了銀髮離婚的劇情；而她本人也在去年透露已和結縭45年的丈夫已分居6年。(美聯社)
銀髮離婚是近年流行文化中反覆出現的主題。影后梅莉史翠普2009年主演的「愛找麻煩」，描述了銀髮離婚的劇情；而她本人也在去年透露已和結縭45年的丈夫已分居6年。(美聯社)

許多經歷銀髮離婚的中高齡女性表示，離婚後宛若重獲新生。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，銀髮離婚是近年流行文化中反覆出現的主題，從1996年由貝蒂蜜勒(Bette Midler)、歌蒂韓(Goldie Hawn)和黛安基頓(Diane Keaton)主演的「大老婆俱樂部」(First Wives Club)，到2009年由梅莉史翠普(Meryl Streep)、史蒂夫馬丁(Steve Martin)和亞歷鮑德溫(Alec Baldwin)主演的「愛找麻煩」(It's Complicated)等電影，都描述了銀髮離婚的劇情。

人口普查局(U.S. Census Bureau)數據顯示，「大老婆俱樂部」和「愛找麻煩」上映的區間，全美50歲以上成人的離婚率翻了一倍，其中包括史翠普本人、「X戰警」(X-Men)影星休傑克曼(Hugh Jackman)和情境喜劇女王莉亞蕾米妮(Leah Remini)，另有億萬富豪慈善家比爾和梅琳達蓋茲(Bill and Melinda Gates)，以及前副總統高爾(Al Gore)等政商人物。

74歲的藝術家伊迪絲海克(Edith Heyck)是銀髮離婚族的一員，她告訴ABC節目「夜線」(Nightline)說：「我是70多歲的人，正在尋覓60多歲的對象，我有健身教練和滑雪夥伴，過著夢寐以求、充滿活力的生活。」

海克在傳統家庭成長，但她的經歷與傳統相悖。她說：「我從小就相信我會結婚，會獲得照顧。我以前沒想過離婚，也不認識任何離婚的人。」

海克表示，她是「第一代在18歲、19歲時正確服用避孕藥的女性」，「我們找到屬於自己的自由，不必像母親那輩一樣維持婚姻，因為她沒有工作能力」。

海克一個人也過得很好，她接受新的職業機會，如管理當地的水岸公園，並嘗試新興趣，如欣賞單口喜劇

無獨有偶，播客(podcast)主持人蘿拉史塔西(Laura Stassi)也發現，單身生活別有韻味。

64歲史塔西結婚近30年，直到前夫突然提議分居；史塔西最初覺得失落，但離婚後又重拾獨立人生。

史塔西現在主持「銀髮約會」(Dating While Gray)播客節目，聚焦老年人的人際關係和約會場景。

史塔西說：「我不想讓前夫蒙羞，我會說我會永遠堅守這段婚姻；在許多方面，我感激他給了我離婚的翅膀。」

許多經歷銀髮離婚的中高齡女性表示，離婚後宛若重獲新生。(路透)
許多經歷銀髮離婚的中高齡女性表示，離婚後宛若重獲新生。(路透)

人口普查 單口喜劇 亞歷鮑德溫

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