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難白頭偕老? 這7大原因 「銀髮離婚」日增

編譯陳韻涵／綜合報導
美國廣播公司新聞網報導，年逾半百而決定離婚的夫妻人數愈來愈多，1990年到2010年間，50歲以上成人的離婚率增逾一倍。(美聯社)
美國廣播公司新聞網報導，年逾半百而決定離婚的夫妻人數愈來愈多，1990年到2010年間，50歲以上成人的離婚率增逾一倍。(美聯社)

1990年代以來，50歲以上夫妻「銀髮離婚」(gray divorce)的比率倍增，主要攸關孩子離巢、財務與健康問題、疏離、出軌、期望改變和社會變革等七大原因。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，年逾半百而決定離婚的夫妻人數愈來愈多，1990年到2010年間，50歲以上成人的離婚率增逾一倍。

「老年學期刊」(Journals of Gerontology)2022年發表的一項研究指出，離婚的美國成人中，有36%的人年逾50歲，且65歲以上的夫妻離婚率持續上升。

鮑林格林州立大學(Bowling Green State University)社會學教授蘇珊‧布朗(Susan Brown)創造了「銀髮離婚」一詞，她說：「女性更可能提出離婚，但許多人認為，這實際上可能只反映了一個事實：女性必須在人際關係中執行此任務。」

身心靈福祉網站「Verywell Mind」分析，銀髮離婚的七大原因包括：

1.空巢綜合症：孩子離家可能導致人際關係發生重大轉變，有時會引發空巢綜合症(empty nest syndrome)。

夫妻可能驚覺，一旦孩子不住家裡，兩人除了父母的角色外，就沒有共通點，這讓許多人難以找到親密關係的連結，繼而向外尋求滿足。

2.出軌：出軌是任何年齡層最常見的離婚原因之一，痛苦的背叛讓層親密的兩人難以修復信任。

3.財務問題：夫妻屆退時，財務問題會變得更突兀；隨著人們離開職場，找到共同點並維持和平變得更難。

隱藏帳單、巨額採買、債務或祕密銀行帳戶等財務不忠的行為，也會影響婚姻的穩定性。

4.健康問題：嚴重慢性病等宿疾可能摧毀人際關係。

5.疏離：年事增長會經歷變化，而疏離則是任何年齡的常見離婚原因。老化代表巨變，包括價值觀、優先事項、興趣和需求。

6.期望改變：人們對婚姻的期望和健康狀況隨著時間改變，影響其幸福與成就感受，當這些標準無法滿足，可能就會選擇結束這段關係。

7.社會變革：成人在長過程中被社會期待婚生立業、白頭偕老，到頭來才發現，幸福並非「單行道」，這讓更多人勇於追求自由和經濟獨立。

此外，世代期望也可能影響了銀髮離婚。布朗說：「這與嬰兒潮世代獨特的生活經歷息息相關，他們在1970年代和1980年代初的第一次離婚革命中成長，許多人在年輕時離婚，但也有不少人後來再婚。」

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