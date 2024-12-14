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路易斯安納首例 人類染H5N1禽流感 患者疑曾接觸病禽

編譯周芳苑／綜合報導
路易斯安納州衛生廰 13日證實，該州出現第一起人類感染H5N1禽流感病例，患者疑似曾接觸染病或死亡的家禽或野生鳥類。(美聯社)
路易斯安納州衛生廰 13日證實，該州出現第一起人類感染H5N1禽流感病例，患者疑似曾接觸染病或死亡的家禽或野生鳥類。(美聯社)

目前全美已有60起人類感染H5N1禽流感病例，路易斯安納州衛生廰13日證實，該州也出現了第一起病例，患者居住在該州西南部，目前正住院治療。

根據路州衛生廰與疾病防治中心(CDC)協調進行的流行病學調查，患者疑似曾接觸感染H5N1的病禽或死禽。

H5N1是一種流感病毒，可引起鳥類高傳染性和嚴重呼吸道疾病。2022年以來，美國野生鳥類和家禽之間陸續爆發H5N1禽流感疫情。

截至本月13日，全美各地已提報60件H5N1禽流感人類確診病例，多數患者都是因為接觸染病的家禽或乳牛而被傳染。

到目前為止，全美尚無任何人傳人的H5N1禽流感病例通報。

路州衛生廰代表指出，目前人們所面臨的公共衛生風險相對低，然而，如果與鳥類、家禽或牛隻接觸，感染風險會增高，因此建議民眾避免直接接觸感染或疑似感染禽流感病毒的野生鳥類和其他動物。

為避免感染，路易斯安納州衛生廰提了以下自保建議：

第一：不要觸摸生病或死亡動物或其糞便，也不要將生病的野生動物帶到家裡。

第二：讓寵物遠離生病或死亡的動物及其糞便。

第三：不要吃生食或未完全煮熟的食物；尤其要將家禽、蛋類及其他動物產品烹調至適當溫度，以防止生熟食品交叉污染。

第四：避免食用未烹飪的食品，諸如未經高溫消毒的生乳或來自疑似或確診感染動物的起司。

專家表示，如果在家禽或乳牛場工作，請與相關機構討論接種季節性流感疫苗，流感疫苗無法預防感染禽流感病毒，但可降低禽流感病毒和流感病毒同時感染的風險。

禽流感 流感疫苗 路易斯安納州

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