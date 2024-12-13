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網紅松鼠被迫安樂死惹眾怒 飼主批環保機關濫權提告

編譯俞仲慈／綜合報導
網紅松鼠「花生」被賜死，成為網友們群起反對政府濫權與官僚體制的宣洩出口。（美聯社）
網紅松鼠「花生」被賜死，成為網友們群起反對政府濫權與官僚體制的宣洩出口。（美聯社）

網紅松鼠「花生」(Peanut)與浣熊「弗雷德」(Fred)上個月被紐約州保育機構處以安樂死的風波，至今餘波盪漾，不但飼主打算提告求償，「花生」也成為網友們群起反對政府濫權與官僚體制的宣洩出口。

今日美國報(USA Today)報導，「花生」與「弗雷德」的飼主朗戈(Mark Longo)已委任律師發函求償並計畫對於「花生」之死正式提告。

隆戈在社群平台Instagram重申：「這不僅是為『花生』與『弗雷德』伸張正義，也是為所有飽受官方濫權折磨的受害人伸張正義。」並附上個人與「花生」合拍影片強調：「我們絕不會被忽視。」 

誠如一位網友在社群平台Ｘ發文：「松鼠不僅僅是一隻松鼠而已，『花生』是讓所有飼主擔心某一天會有人闖進家裡，帶走自己最珍愛的寵物，絕無任何理由可以接受。」

紐約州環保廳(DEC)上個月接獲檢舉，強行扣押「花生」與「弗雷德」並施以安樂死，引爆社群媒體譁然；尤其「花生」的生活點滴被朗戈曝光在Instagram，累積超過53萬3000名粉絲追蹤，是隻名符其實的網紅松鼠。

不過羅徹斯特(Rochester)保護動物機構負責人瑞秋·汀達爾(Rachel Tindal)指出：「在家飼養松鼠絕非好主意，牠們破壞性極強，具有攻擊性，飼養難度很高。」

不過社群平台仍一面倒支持朗戈，同仇敵愾表達不滿：「DEC這個三字母機構認為他們可以操控我們，但是『花生派對』已經開始了。」還有網友寫道：「我們不要忘記官僚與濫權正是殺害松鼠『花生』的元凶。」

動物行為專家戴爾(Steve Dale)認為國人向來普遍關心動物，每逢有動物慘遭殺害，必定引起強烈反彈：「最主要就是對於無辜動物或無辜者蒙受無妄之災的反彈心理。」

另外汀達爾也提醒民眾，一旦發現需要協助的動物，應先送往動保機構照料，只要動物恢復健康，仍須野放重返大自然，認為像「花生」這種習慣與人類接觸而喪失生存能力的野生動物，實屬罕見。

松鼠「花生」與飼主朗戈開心互動。（美聯社）
松鼠「花生」與飼主朗戈開心互動。（美聯社）

紐約州 安樂死 寵物

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