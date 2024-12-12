提領退休存款「4%法則」 有用參考非鐵律

每年能從退休存款提領多少金額而不至於把錢用完，可採用「4%法則」做為參考。（美聯社）

除非退休 之後，不僅領社安金還有確定給付制(defined-benefit，DB)退休俸，否則絕大多數任職於私人企業的美國勞工，都要自行規畫離開職場之後的財務安排。

有線電視新聞網(CNN)報導，退休財務規畫是令人傷腦筋的任務，因為許多影響儲蓄 與投資 的重要因素無法預測，包括壽命多長、健康好壞、股市表現、通膨高低等。這些變因影響著每年能從退休存款提領多少金額，不至於把錢用完。

最普遍的準則就是「4%法則」(4% rule)，也就是每年花費退休存款的4%，並且根據通膨調整做為基數。如果退休存款有100萬元，退休第一年可以提領4萬元花用，第二年再根據通膨提領比第一年略多，假設通膨為3%，提領金額則為4萬1200元，第三年如果通膨是2%，提領金額為4萬2024元。

「4%法則」來自於已退休的理財專家班根(William Bengen)，其1994年研究報告假設狀況是退休之後有30年壽命。後來班根對於每年提款比率做出調整，隨著退休存款投資更趨多元化，修正為4.5%至4.7%之間。

報導指出，「4%法則」是有用的參考，不必視為鐵律，要以個人目標、需求以及淨資產做為考量。

「4%法則」也有美中不足之處，「晨星投資管理機構」(Morningstar)以100萬元退休存款的30年期間推算發現，最後存款餘額中位數為150萬元，某些資產較多的個案餘額更高。報導指出，對於希望把財產留給兒孫的退休族來說，可能具有高度吸引力，但如果沒有把財產留給後人的打算，則可重新評估每年可以從儲蓄提領多少金額使用。

嘉信理財(Charles Schwab)金融規畫主任經理威廉斯(Rob Williams)說，「4%法則」另一個缺點是無法顧及每一年的實際花費需求可能不同，以及社會安全管理局(Social Security Administration)數據顯示，65歲民眾的估計壽命通常不到30年。