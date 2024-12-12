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401(k)「百萬富翁」人數激增9.5% 平均餘額逾161萬元

編譯廖振堯／綜合報導
第三季的「401(k)百萬富翁」帳戶數量增加了9.5%。圖為民眾走過紐約證券交易所。（美聯社）
第三季的「401(k)百萬富翁」帳戶數量增加了9.5%。圖為民眾走過紐約證券交易所。（美聯社）

富達投資(Fidelity Investments)的最新統計顯示，第三季的「401(k)百萬富翁」帳戶數量增加了9.5%，所有儲蓄5年、10年或15年的帳戶平均餘額，在本季度皆有所增加。

有線電視新聞網(CNN)報導，401(k)百萬富翁指的是退休帳戶金額超過百萬美元的人數，在富達投資管理的2400萬個帳戶中，有54萬4000個帳戶的餘額超過100萬元，高於第二季度的49萬7000個；所有百萬富翁的平均餘額為161萬6000元，高於上一季的159萬5000元。在X世代(臨近退休)中，那些已經儲蓄至少15年的人平均餘額略低於60萬元，較上一季成長了6%。

這一成長不僅歸功於投入401(k)人數上升，也要歸功於強勁的14.1%平均儲蓄率，包含員工自付的9.4%、雇主提撥的4.7%。

富達投資統計顯示，所有401(k)帳戶的平均餘額雖創下歷史新高的13萬2300元，比第二季的12萬7100元增加4%，但中位數僅為3萬600元。

不過全部帳戶包括所有年齡層、收入、年資的帳戶，因此相對較新或年輕員工的儲蓄時間不長，而且低收入員工可能無法儲蓄很多錢。

低收入帳戶(通常是少數族裔)如果餘額很少(低於7000元)，在換工作時最有可能直接提領，而非將儲蓄轉存到的新雇主的401(k)計畫或提供稅務優惠的個人退休帳戶(IRA)裡。

富達在報告中強調此問題，即低收入帳戶傾向兌現401(k)儲蓄來滿足更緊迫的需求。但民眾須考慮此舉帶來的成本：短期成本為該筆錢須申報該年所得稅、領錢時若年紀不到59.5歲須繳10%的提前提領罰款；長期成本則是失去這筆錢複利成長的投資好處。

據美國退休計畫贊助委員會(PSCA)，目前計畫中有6%已採取或即將採取退休儲蓄自動轉移(auto-portability，轉移新雇主)，近26%正考慮轉移。

倡議聯盟Portability Services Network指出，此服務廣泛採用，預計40年內可節省約1兆6000億元的額外退休儲蓄，其中9800萬少數族裔可在換工作時省下7440億元。

401(k)低收入帳戶如果餘額很少，最有可能在換工作時直接提領。圖為清潔工清洗商...
401(k)低收入帳戶如果餘額很少，最有可能在換工作時直接提領。圖為清潔工清洗商店門面。（路透）

儲蓄 退休 401(k)

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