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女性領導面臨30種職場歧視 年齡、體型、膚色…都可能成理由

編譯廖振堯／綜合報導
研究發現，女性領導人面臨的職場歧視多達30種。（美聯社）
研究發現，女性領導人面臨的職場歧視多達30種。（美聯社）

眾所周知職場女性在尋求領導職時，經常面臨偏見，近日發表在「人力資源發展季刊」(Human Resource Development Quarterly)上的最新研究調查了醫療保健、高等教育、法律、宗教性非營利組織這四個女性勞動力占比較高的領域的900多名女性領導人，進一步揭示這些偏見非常普遍和廣泛，職場歧視多達30種。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，該研究由賓州的威爾遜學院(Wilson College)資訊長迪爾(Amy Diehl)、加州的韋斯蒙特學院(Westmont College)院長祖賓斯基(Leanne Dzubinski)、紐約州的克拉克森大學(Clarkson University)商學院助理教授史蒂文森(Amber Stephenson)共同發表。

無論老少都面臨偏見

三人組在2023年便研究過年齡歧視，發現職場女性無論老少都面臨偏見：年輕女性被上級認為缺乏經驗，中年女性則不值得晉升；而新研究便是這次研究結果的延伸。

迪爾表示在調查中她們問受訪者「告訴我們影響妳體驗的任何其他身分因素」，原以為答案大概是年齡和種族，但最後原因多達30種，令人震驚。這些原因包括口音、年齡、吸引力、體型、階級、膚色、溝通方式、婚姻狀況、身孕、性取向等，受到關注的是個人特質而非專業資格或技能，突顯出偏見與女性的工作表現無關。祖賓斯基表示「總是有一些藉口偽裝成女性不適合某職位的理由」。

研究關注的四個領域為男女比率相等或以女性為主，儘管最高領導職位通常還是由男性擔任。史蒂文森稱，就算女性在該行業中比率足夠，仍會看到她們面臨各類偏見，這是根深蒂固的情況，無論工作場所性別組成如何。

祖賓斯基補充說，人們過去認為一旦更多女性加入職場，問題就會自行解決，但事實並非如此。因為女性自己可能內化偏見、並在工作場所施加於其他女性；或誤認為「高層沒有足夠女性升遷的空間」，晉升領導職的唯一方法是鬥贏另位女性。

研究指出女性很難對抗這些偏見，因為無論情況如何(例如已婚或未婚)都有閒話可說。一種反制方法是「還治其身」，如「約翰無法勝任這個職位，因為他剛當了爸爸」，將同一偏見的對象改為男性以彰顯不合理之處。

女性領導人面臨偏見的原因與個人特質有關而非專業資格或技能。（美聯社）
女性領導人面臨偏見的原因與個人特質有關而非專業資格或技能。（美聯社）

歧視 加州 紐約州

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