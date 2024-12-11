不用通勤、不用社交…1/3遠距工作者 同時做兩份差事

三分之一遠距工作者同時做兩份差事，「一心多用」問題再度引發關注。（路透）

新聞周刊報導，一份新報告指出，三分之一遠距工作者同時做兩份差事，「一心多用」問題再度引發關注。

SideHustles.com網站調查1000名美國勞工 發現，三分之一遠距工作者同時做兩份差事，但是需到辦公室上班的勞工，只有五分之一兼差，在家和辦公室混合上班方式的員工，只有六分之一兼差。全國四分之一勞工不只有一份工作，平均每周工作50小時。

9i Capital Group創辦人暨執行長湯普森（Kevin Thompson）說，近年來生活成本不斷上升，越來越多遠距工作者不得不身兼多職，「再說，遠距差事相當容易處理，多兼幾個差，也看不出生產力有何減損。」

諾瓦東南大學（Nova Southeastern）大眾傳播教授麥加斯（Jennifer Lee Magas）說，遠距工作不必花時間於交通擁塞，也不必在辦公室茶水間聊無盡的八卦，他們頓然發現時間多了出來，當然不吝善加運用。

她說，遠距工作是現代職場的西部大荒野，員工忙著應付不同工作，同時在辦公操作系統Slack上裝出「隨時待命」，除非有利益衝突或誤了期限，多數兼職員工根本就不會被發現。

五分之三「打好幾份工」的人不讓雇主知道他們兼差，湯普森說，「這種情況意義重大」，因為雇主不在眼前，他們只要達到工作要求即可，「不會多盡一分力，也不會少盡一分力，絕不會做出比基本要求多一分的成績，造成勞動力不再盡忠某一家公司。」

女性比男性更可能身兼數職。26%女性從事兩個以上的工作，男性只有18%。

管理階層怎麼說呢？四分之三經理人說，員工打幾份工，對他們來講，不是問題。反倒是兼差者本身有力不從心等問題：49%說自己過勞，48%說個人或家庭生活顧不來。而員工工作和生活的平衡，非雇主所重視。

薪水不夠用 只能兼職