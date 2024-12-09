華女遠嫁美國 盼母也定居遭拒「這裡太寂寞了」

遠嫁美國的女網友不捨媽媽在美不適應。美國生活示意圖，非新聞當事者。(路透)

美中文化大不同，移民 到另一個國家是一大挑戰。有中國網友遠嫁至美國，她的媽媽為了女兒二度造訪美國，雖然他們夫妻倆極盡所能說服媽媽留在美國，媽媽卻認為「我還是喜歡中國，美國太寂寞了」，非常想念在中國的生活，可說是歸心似箭，因此她決定未來幾年頻繁回國，多陪陪年邁的父母親。

一名網友在社群軟體小紅書 貼文表示，「儘管我們極力挽留，媽媽還是決定回國，等媽媽回去，我大部分的時候又變成了一個人，又會覺得沒有什麼歸屬感了。但是讓媽媽過來，時間長了，她身體和心裡都難受。所以過後的幾年，可能就是我們經常回國」。

該網友從中國遠嫁至美國，她在影片中提及，她的媽媽去年跟今年各自來了美國一次，以探訪他們一家人，去年來了四個月，第三個月時媽媽就開始想念國內的生活，「最後一個月幾乎是強撐著度過」，今年他們夫妻特意帶著媽媽參與周邊各種活動，媽媽仍無法在美國有歸屬感。

該網友說，媽媽在中國習慣清晨五點起床，到附近社區與朋友一起打太極，生活充滿活力，來到美國後，媽媽的社交圈僅限於女兒及女婿，甚至沒有兩人的陪同，媽媽也會因為語言隔閡無法單獨外出。

該網友表示，每個人都有既有的社交圈與習慣的生活模式，尤其是對於老年人而言，改變環境更是巨大的挑戰，媽媽近年來身體狀況大不如前，時差更是加劇媽媽的不適感，因此她與老公決定未來幾年會頻繁回國，探訪父母，不讓父母承受赴美探視女兒的辛苦。

其他人留言「回國了又會想你們的，不用說，總會有辦法平衡的，加油」、「中國人的習慣，多遠過年都要回家」、「以我的經驗，不一定不喜歡美國，而是不喜歡在別人家，不舒服，在別人家拘束還得幫忙工作，如果有能力在美國有個自己的房子，有老伴在旁邊，女兒也在身邊，那這個媽媽她會覺得國內好，但美國也不是不能待」。