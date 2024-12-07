川普政策若推高通膨 恐加重購屋成本

經濟專家認為，川普的經濟政見，例如對進口商品加徵關稅、個人及企業大幅減稅、掃蕩無證客等，可能會造成通膨高出預期，房貸利率可能升得更高，貸款人每月得多付出數百元。(美聯社)

總統當選人川普 的經濟政見，例如對進口商品加徵關稅 、個人及企業大幅減稅、掃蕩無證客，已改變10年期國債殖利率 ，而國債與房貸息息相關，所以川普雖誓言降低物價，但想拉低房貸利率，只怕難以奏效。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，房貸利率目前處於近20年新高點，而且想買房的人還碰到近乎史上最高房價。聯準會(Fed)雖在9、11月兩次降息，但並未對房貸利率發揮涓滴效應，利率反而在過去一個月攀升，再次來到快要7%。

全國房地產經紀人協會(National Association of Realtors)首席經濟專家尹勞倫(Lawrence Yun，音譯)表示，接下來首要問題是：川普的一些施政構想，會不會促升通膨；值得警惕的一點是關稅，意味一切進口貨都會變得更貴，而國內生產想趕上需求還要耗上一段時間。

川普11月25日誓言要對所有墨西哥及加拿大進口貨加徵25%的關稅，中國貨加徵10%。按高盛(Goldman Sachs)最新估計，這些成本恐促使美國通膨上升約1個百分點；高通膨讓聯準會延後甚至暫停降息，對希望房貸成本能下降的美國人又是一大打擊。

影響房貸利率的因素很多，因此很難預測。但是按川普已說出口的經濟計畫，尹勞倫表示，他認為2025年30年期固定息房貸利率會在6%到7%之間來回，大多時候維持在大約6.5%。

但尹勞倫表示，假如川普的經濟政策讓通膨高出預期，房貸利率可能升得更高，讓貸款人每個月多付出數百元。

另一問題在川普的政策是否會讓聯邦赤字更加擴大，影響到借款以及10年期公債的殖利率。無黨派的負責任聯邦預算委員會(Committee for a Responsible Federal Budget)預測，川普的施政構想會讓聯邦赤字未來10年增加7兆7500億元。

為了付息給公債，政府可能發行更多公債如10期公債，如此導致投資人要求更高的殖利率；殖利率若上升，就把房貸利率推得更高。

尹勞倫指出，川普上次執政時，房貸利率平均在大約4%到5%；現在是再也回不去了。