各族裔女性取得大學文憑 比率皆完勝男性

自1995年以來，年輕女性取得大學文憑的比率大幅超越男性。（美聯社）

丕優研究中心(Pew Research Center)調查發現，自1995年以來，年輕女性取得大學文憑的比率已經大幅超越男性，而且在各個族群都呈現相同趨勢。

調查發現，在1995年，25至34歲年輕男性與女性獲得學士學位的比率相當，各占25%，但之後，男女在完成大學學歷比率的差距逐漸拉大，目前女性取得大學文憑比率為47%，男性則為37%。從1995年開始，年輕女性取得學士學位的比率增加了22個百分點，從25%增加到47%。同一時期，男性的成長幅度較小，從25%增至37%，僅增加12個百分點。

根據2021年丕優研究中心的調查，沒有學士學位的美國人當被問到為何不攻讀學士學位時，結果也出現性別差異，例如表示不想取得學位的男性比率比女性還要高，相對地，女性表示負擔不起四年制學位費用的比率則高過男性。

25至34歲的白人、非洲裔、西班牙裔和亞裔 女性在取得學士學位的比率都高於同齡男性，部分族群比率增加的幅度還比其他族群更加明顯。

近幾十年來，不管是白人、非洲裔或西語裔女性，在完成大學學歷的比率都超過了男性。例如1995年，年輕的白人女性和男性擁有學士學位的比率相同，各占29%，但如今差距已擴大至10個百分點，女性占52%，男性為42%。

同樣在1995年，年輕的非洲裔女性和男性取得學士學位的比率大致相同，分別為14%和16%，但目前非洲裔女性擁有學士學位的比率比男性高出12個百分點，女性占38%，男性為26%。