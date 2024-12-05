大學生與AI搶工作 IQ比不過 要用EQ要分高下

年輕人如果要降低工作被AI搶走的風險，還要磨練與他人共事的能力。（美聯社）

人工智慧 (AI )科技今後將淘汰許多工作，當代大學生面臨過去世代不曾需要擔心的挑戰：必須跟AI搶飯碗。華爾街日報分析，各個領域的就業顧問與雇主被問到對大學生因應AI搶工作有何建議時，普遍共識都是：要具備不容易被機器取代的一技之長，例如人際溝通技巧、對於不同觀點、不同個性的其他人可以理解且合作無間。

東北大學(Northeastern University)校長歐能(Joseph E. Aoun)說：「在許多方面，人際關係處理能力將變得比現在更重要。」

「全美大學及雇主協會」(National Association of Colleges and Employers)去年對255名雇主進行問卷調查顯示，企業對於求職者最看重的三項能力為：溝通、團隊合作以及批判思考。

溝通、團隊合作需要情商(emotional intelligence，EQ)。哥倫比亞大學(Columbia University)企業心理學教授查莫洛－普雷謬齊克(Tomas Chamorro-Premuzic)說：「人工智慧在智商(IQ)戰爭肯定獲勝，但情商則不一定了。」

相對於不善操作ChatGPT等程式的較年長勞工來說，年輕人懂得利用AI工具增進生產力很重要。但知道有效運用AI工具還不夠，如果要降低工作被AI搶走的風險，還要：

＊磨練與他人共事的能力，包括討厭鬼在內。

不管去養老院 當義工或幫忙青少年課後輔導，查莫洛－普雷謬齊克說，需要與人面對面溝通，包括討厭鬼在內的任務，都是很好的學習機會。

＊擴大領域，避免過度專業化

身懷多項技術，面對眾多機會時就都可以勝任。除了雙主修、輔系之外，選修課程也要有策略安排，至少一、兩個領域必須專精。

＊展現能夠管理大型計畫的能力，還能把事完成

AI可以完成基礎工作，但發明決策、落實複雜項目還是要靠人類。

＊願意接受新事物

AI與其他科技的革新，讓生涯道路變得更不可測，懂得保持彈性才能享有優勢。

＊當一個溫和的格格不入者(moderate misfit)