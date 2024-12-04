84歲科學家研發思覺失調、躁鬰症新藥 跟時間賽跑

84歲的科學家史考尼克希望在有生之年，開發出治療思覺失調症和雙向情緒障礙症的新藥。（取材自麻省理工學院博德研究所）

華爾街 日報(WSJ)報導，默克 藥廠(Merck)前任研發總監、曾參與抗愛滋病病毒(HIV)藥物發明的84歲科學家史考尼克(Edward Scolnick)正跟時間賽跑，希望有生之年開發出治療思覺失調症(Schizophrenia，前譯精神分裂症)以及雙相情緒障礙症(bipolar disorder，又稱躁鬰症)新藥。數千萬民眾為這兩項精神疾病所苦，史考尼克的54歲兒子也是其中之一。

史考尼克花了20年研究如何治療思覺失調症及雙相情緒障礙症，認為再花五年到十年時間，便能解開大腦運作之謎。

在默克藥廠任職22年期間，史考尼克研發20多種新藥，包括降低膽固醇、治療骨質疏鬆以及抗愛滋病病毒等藥物。2002年，史考尼克離開默克時向友人說，想把人生剩餘時間用來研發精神病新藥。

報導指出，過去幾年裡，史考尼克研究獲得重大突破，確認Setd1a基因突變導致思覺失調症發病機率增加20倍，開始研發賴氨酸特異性去甲基化酶1(LSD1)抑制劑。史考尼克希望，能成功研發出第一個獲得主管機關核准的認知症狀新藥。

研究夥伴雷霍夫(Hugh Young Rienhoff Jr)說，見識到史考尼克對新藥研發的熱情，後來才從史考尼克口中得知背後故事。

史考尼克54歲兒子傑森‧史考尼克(Jason Scolnick)，1992年從哈佛大學 (Harvard University)畢業後獲得生技公司聘用，但還沒開始工作就出現妄想症(paranoid)，在公司無法與同事目光接觸，醫師診斷認為是思覺失調症並且開藥，但副作用卻是極度疲倦，無法開車。傑森後來辭職，搬回家與父母同住。1995年，傑森企圖服藥自殺所幸獲救，目前在萊斯利大學(Lesley University)攻讀碩士。