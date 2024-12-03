「妳的身體，我的選擇」 網路仇女論增加 恐擴及現實生活

最新研究指出，自川普勝選以來，社群媒體上歧視、汙辱女性的言論有增無減；專家擔心這類騷擾會擴散到網路以外的真實世界。(美聯社)

「戰略對話研究所」(Institute of Strategic Dialogue, ISD)發表最新研究指出，自川普勝選以來，社群媒體上諸如「妳的身體，我的選擇」、「滾回廚房」之類歧視、汙辱女性的言論有增無減；專家擔心的是這類騷擾會擴散到網路以外的真實世界。

有線電視新聞網(CNN)報導，白人至上 主義者、知名播客富恩特斯(Nick Fuentes)推播「妳的身體，我的選擇」以來，瀏覽量已超過9000萬次，轉貼逾3萬5000次。ISD發現在11月7、8兩日，提到該詞條者增加4600%。一些女性上TikTok 貼視頻發表評論，結果遭遇其他用戶用該詞條塞滿。

「妳的身體，我的選擇」顯然是想顛覆「我的身體，我的選擇」，女性在支持墮胎 權時，用後者來當集結號。

騷擾女性增多，透露出線上極右派水軍、極端分子，把這次選舉視為對女性墮胎權的公投，結果讓他們壯了膽；ISD描述他們是線上仇恨女性社群，由反對女性主義，到更加露骨、對女性暴力言詞相向的都有。

線上挑釁這麼多種，專家憂慮這種騷擾可能外溢到線上世界以外。

ISD表示，真實世界出現一些案例，女學生在校區或在班上，碰到男生向她們喊「妳的身體，我的選擇」這句話。至少一個美國校區已向家長們發送警告，說學生們用這句話來針對校內女生。

威斯康辛州「史蒂芬角校區」(Stevens Point School District)督學希斯布倫那(Cory Hirsbrunner)表示，選後這些天，他們接獲報告，說有些學生用「妳的身體，我的選擇」這句話，經常是向女生們喊；「學生們使用本質上就在威脅的言語，簡言之就是令人不能接受。任何學生被發現違反校區政策，將受到紀律懲處」。

X平台(前身為推特Twitter)與TikTok兩平台一些用戶回應「妳的身體，我的選擇」貼文時，隱約帶有報復式暴力。

ISD報告指出，一些貼文還呼籲廢除憲法第19修正案，不給女性投票權，這類貼文在X平台大增663%。