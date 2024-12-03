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治安惡化、文化轉變… 保守派女性 6年來擁槍率增50%

編譯陳韻涵／綜合報導
數據顯示，2021年以來，兩性擁槍率差距持續縮小，目前全國40%的男性和25%的女性擁有槍械。(美聯社)
數據顯示，2021年以來，兩性擁槍率差距持續縮小，目前全國40%的男性和25%的女性擁有槍械。(美聯社)

蓋洛普(Gallup)民調發現，愈來愈多共和黨女性擁槍，而親民主黨的男性擁槍率則下降；女性擁槍率增加，不僅攸關政治和槍械行銷轉變，也事關治安惡化和文化轉變。

蓋洛普21日發布的民調顯示，共和黨女性擁槍率已從2007年到2012年的19%，增至2019年到2024年的33%。

2013年到2018年受訪的22%共和黨女性宣稱擁有槍枝，之後保守派女性擁槍率增加50%。

蓋洛普寫道，「在此期間，民主黨男性的擁槍率下降七個百分點，來到29%，獨立選民擁槍率則下滑五個百分點，來到39%。在性別和政黨認同的子分類中，共和黨男性的擁槍率仍屬最高，達60%。」

蓋洛普民調指出，男性仍比女性更可能擁槍，但擁槍權「可能比過往更容易受到政治理念所影響，畢竟槍枝議題已成為現代政治運動和文化中的顯學」。

蓋洛普民調發現，愈來愈多共和黨女性擁槍，而親民主黨的男性擁槍率則下降；女性擁槍率...
蓋洛普民調發現，愈來愈多共和黨女性擁槍，而親民主黨的男性擁槍率則下降；女性擁槍率增加，不僅攸關政治和槍械行銷轉變，也事關治安惡化和文化轉變。(美聯社)

無獨有偶，法律新聞網站「Legal Reader」數據顯示，2021年以來，兩性擁槍率差距持續縮小；今年10月底的數據顯示，今年有40%男性(6300萬人)擁槍，25%女性(4200萬人)擁槍，其中高達92%的女性和91%的男性擁槍的主因是保護(自己或他人)。

另據俄勒岡州立大學今年3月刊載於「宏觀行銷期刊」(Journal of Macromarketing)的研究指出，槍枝製造商改變廣告策略，拉抬槍枝銷售。

2007年到2022年，女性擁槍率從16%增至22%，而男性擁槍率大致維穩於43%；2019年到2021年間，泰半新增槍枝者為女性。

參與研究的俄勒岡州大商學院副教授蜜雪兒‧巴恩哈特(Michelle Barnhart)說：「以往支持限槍的女性怎麼會願意買槍，這與槍枝行銷策略變化成功吸引女性有關。」

該校商學院副教授艾米‧赫夫(Aimee Huff)解釋，主要廣告通路不太可能接受槍枝廣告，因此這類商品的行銷很特別；槍枝與彈藥雜誌(Guns & Ammo Magazine)是發行量最大的武器雜誌，它並不是全國步槍協會(NRA)出版或發行，卻是槍枝廣告最常見之處。

此研究分析槍枝與彈藥雜誌20年來的廣告變化，發現2001年到2007年，沒有任何廣告出現女性持槍的形象；2008年到2012年，槍枝廣告中的女性被塑造為性感尤物，而廣告受眾則針對可能為妻子或女友買槍的男性。

時至2013年到2015年間，槍枝製造商主打女權，將擁槍女性塑造為自信的權力化身；2016年到2020年，槍枝廣告再變為聚焦女性能力，讓擁槍女性更顯嚴肅並著重她們的微妙氣質；近期廣告則轉向將擁槍女性描繪成負責任、有能力且訓練有素的對象，能夠持槍保護自己或孩子。

據統計，高達92%的女性和91%的男性擁槍的主要原因都是為了保護自己或他人。(路...
據統計，高達92%的女性和91%的男性擁槍的主要原因都是為了保護自己或他人。(路透)

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